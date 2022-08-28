LINE洗版救星！砍不想留官方帳號 加「2動作」一勞永逸
LINE經常釋出免費貼圖，企業贊助通常都會需要加入企業的官方帳號，導致整個聊天室每天都會被各種廣告訊息給洗版，想要拔根解決洗版困讓，不常用的官方帳號不是只有刪除就夠，刪之前還需要先做一個動作，就是「隱藏」，隱藏之後再去批次篩除，就能一勞永逸！
如果把好友或是官方帳號「刪除」，只會刪掉聊天室內的內容，如果沒有開啟「阻擋訊息」也是無效，「阻擋訊息」開啟會自動擋掉非好友的訊息。想徹底刪除好友，需要先把好友或是官方帳號「封鎖」，只有封鎖還是不夠，還必須再到LINE主頁 > 右上角「設定」> 好友 > 封鎖名單 中一次勾選後選擇「刪除」就能解除和對方的好友關係，不會再收到訊息。當然如果突然回心轉意也能解除封鎖。
3種不同的好友狀態
不管是隱藏、封鎖或刪除都不會通知對方，對方的好友狀態也不會出現人和改變，但就是一直不讀不回的狀態。
- 隱藏：如同字面上的意思，將該好友從好友名單中隱藏，隱藏好友並不會影響聊天、對話的進行，仍收到對方傳送的訊息。
- 封鎖：封鎖好友後，對方不會出現在好友名單中，不會再收到對方傳送的訊息， 解除封鎖後，無法接收好友在封鎖期間所傳送的訊息。
- 刪除：代表從好友列表中移除對方。當對方再次傳訊息給您時，會跳出視窗「確認是否要將此人加入好友」，您可選擇重新加入或是封鎖。