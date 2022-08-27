61歲趙傳首攻北流　邀請徐懷鈺完成「人生大夢」

61歲歌手趙傳今（27日）首度唱進北流舉辦《人生大夢演唱會》，他表演近30首歷年經典搖滾情歌，包含《我很醜，可是我很溫柔》、《我是一隻小小鳥》、《我終於失去了你》，除了讓歌迷陷入回憶，更請到徐懷鈺及老王樂隊擔任嘉賓，整場活動吸引4000名粉絲支持。
趙傳出以李宗盛作詞作曲的《快樂似神仙》作為開場，把演唱會當成好友同樂會的他表示：「就像是對朋友的一種問候，分享人生感悟，最終希望大家都能快樂欣賞演出，享受快樂的人生。」被問到近30首的曲目中，有心中難唱的「大魔王」嗎？趙傳認為是《我很醜，可是我很溫柔》跟《我終於失去了你》，「這兩首雖然很熟練，但音域特別高！唱了30幾年，每次唱都很有挑戰性！」
他表演之餘，更表示護嗓祕方是「不酸、不辣、不冰、不油炸」，特別透露獨家潤喉方法是「澎大海加蜂蜜沖熱水」，並且配合打球、重訓練體能，讓自己的嗓子及全身狀態在開唱前達到完美，趙傳笑說：「養兵千日用在一時，希望大家都能聽得開心、看得過癮！」
趙傳跟徐懷鈺同是「滾石時期」的同事，2人藉著演唱會相見歡兼敘舊，他們也選了徐懷鈺的經典招牌《怪獸》，帶動全場陷入回憶。近10年沒見到趙傳的徐懷鈺，一見到老朋友第1句話就說：「傳哥根本都沒變！無論身形、體態都保持的超好！重點是一樣的親切！」而跟著趙傳首次登北流舞台表演的徐懷鈺，坦言心情有些緊張，她表示：「第一次在那個舞台，又是前輩的演唱會，很怕自己表現不好，很謝謝傳哥給我信心。」