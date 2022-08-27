智青打拼要為爸爸買車還房貸 中市勞工局助就業圓心願

23 歲中度智能障礙青年小蔡，是家中長子，儘管工作不穩定，心中最大願望卻是撐起家計，努力賺錢幫爸爸買新車還清房貸。這份孝心，成了他卯足勁謀職動力，經臺中市府勞工局輔導，小蔡進入宥青國際公司當清潔員近一年，期間雖經歷一些挫折，在就服員協助克服下，有穩定收入，已一步步實現心願。

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小蔡是勞工局支持性就業服務個案，由就服員何姿誼輔導。何姿誼說，小蔡高中畢業後，曾經做過工廠作業員及清潔員，因無法適應而離職。待業期間，小蔡最怕鄰居問他為什麼不去工作，這抵觸他心中「長子撐家」執念，每每為此情緒激動，甚至與家人起爭執，家庭關係很緊張。

勞工局接手輔導小蔡就業後，除了就服員積極推介就業，職管員也轉介小蔡一家人參與職涯探索之家庭會談，讓家人了解小蔡焦慮感的源由，不再當他是不懂事的「憨子」，彼此互動也從直接責罵，變為鼓勵與支持，緊張關係逐漸化解。尤其小蔡順利進入宥青食品廠當清潔員後，因為有穩定收入，又有家人鼓勵，情緒有了明顯轉變，與公司同事也能融洽相處。

「他像變了一個人！」小蔡初上班時，因為是公司首次進用的身心障礙員工，彼此間不知如何相處，連如何安排工作都很頭痛。公司人資助理羅怡雯說，幸好有就服員一路協助當橋樑，溝通彼此需求，幫忙工作培訓，小蔡從一個不懂得安排時間，老是拖延下班時間的生手，一躍成了同事口中稱職的「衛生股長」，進步看得到。

何姿誼表示，小蔡障礙特質中的固著，讓他認定的事很難變通，以使用清潔劑刷洗廁所鏡子為例，初始，小蔡不分鏡子大小，一概噴灑同量清潔劑，公司發現每月申請的清潔劑倍增，找出問題癥結，要他改變，他卻很難理解。

為此，何姿誼為他製作一個「紅點標示圖」，將每一面鏡子拍照，再在照片中標示紅點，做為清潔劑噴灑標的，小蔡按圖操作，順利完成交付工作。羅怡雯笑說，小蔡來公司之前，廁所及辦公室衛生都是同事輪流值日清理，小蔡來了後，有專人負責，同事更能專心工作，又有隨時維持清潔的工作環境，工作效率提升，私下歸功是「衛生股長」小蔡的功勞。