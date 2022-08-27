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林智鴻競總成立　陳其邁：林智鴻爭取的政績超過一千字

▲高雄市議員林智鴻今天成立競選總部。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議員林智鴻今天成立競選總部。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-27 23:25:00

高雄市議員林智鴻今（27）日成立競選總部，高雄市長陳其邁率先登台助講除強調，他所帶來的講稿，裡面光林智鴻爭取的政績「超過一千字」，一一講得花上兩小時。也以自身四年前落選痛苦經驗，提醒支持者「說他穩當選，就是『穩死』」。

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今天參與林智鴻競選總部成立的民代計有立法委員趙天麟、許智傑，以及高市議員江瑞鴻、李喬如、李雅慧、康裕成、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳，以及議員候選人林志誠、黃雍琇亦到場力挺林智鴻，共同呼籲年底選舉繼續用選票支持鳳山進步價值。

陳其邁也非常肯定林智鴻在交通建設、特色公園以及加速都市更新所做的努力，特別是黃線建設，從兩年前的進度嚴重落後，在林智鴻爭取，以及市府團隊攜手中央共同打拚之下，從綜合規劃、環境評估到中央核定，進度已經超前台中藍線，年底即將動工。

林智鴻感性訴說，因著大家四年前的栽培，讓他有機會在議會崗位上盡心力，而有各位政壇前輩的指導，團隊的努力，還有家人的依靠下，讓他可以無後顧之憂為鳳山走闖。而過去鳳山是高雄縣的首善，縣市合併後卻變成「衛星城市」，因此他提出「鳳山五條通」政見，經過四年行動，就河岸、經濟、天空、養育、交通等五大面向，比如著手解決赤山地區淹水問題，特色公園也在鳳山從零開始，到第三座即將年底動工等，他都說到做到。

針對下個四年願景，林智鴻提出「大鳳山一二三」，要讓鳳山成為「高雄新核心，生活新都心」，透過催生一座潔淨能源產業園區，加速兩條水陸運新命脈的打通，以及三處特區未來城的發展與串連，要讓鳳山走向世界，成為高雄的宜居典範。他呼籲大家，用選票鼓勵認真的人，讓他有力量繼續監督，「再怎麼分票，也請多給林智鴻多一兩張票」，好好幫助陳其邁市長連任後能順利施政，也請大家要年底選舉也要投下「十八歲公民權入憲」公投同意票。

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