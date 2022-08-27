各行政區全推女性候選人 蔡適應提四大政見爭取選民認同
民進黨基隆市長參選人蔡適應今（27）日參加基隆市中正區市議員參選人許睿慈服務處成立大會，包含民進黨副秘書長林飛帆、前基隆市長陳重光等來賓都到場支持，蔡適應表示表示今年將首次在各個有婦女保障的行政區推出女性市議員候選人，提名專業多元的女性候選人來爭取認同與支持；另外也提出四大政見方向，要讓基隆從歷史出發，進而推動城區、港區再生，並利用軌道交通建設舒緩首都生活圈交通，運用基隆的優勢成為台灣的海洋國家門戶。
蔡適應表示，基隆市的施政滿意度高達八成，為了延續中央和地方政府的良好表現，提出了四個主要的政見，包括市港再生標竿計畫2.0、推動基隆捷運、大基隆歷史場景再現計畫2.0、基隆成為海洋國家門戶，要讓基隆從歷史出發進而推動城區、港區再生，交通建設舒緩首都生活圈交通，最後成為台灣的海洋國家門戶；而這些政見也需要幫手來一起推動，期盼11月26日基隆市民支持蔡適應，也支持民進黨推出的候選人，讓基隆延續光榮。
許睿慈表示，自己是在中正區長大的小孩，看到了許多基隆面臨高齡化和少子化社會問題，而中正區人口老化最嚴重的區域就在正濱舊漁會周邊，許多家長們要照顧長輩、還要照顧幼兒，所以將服務處設在這裡，會努力提供各個家庭良好的照顧環境，尤其是因為少子化，許多閒置校園空間可以利用來辦理長青課程，讓老幼共學、長輩在校園裡上課，傳承文化與經驗，也能相互扶持照顧。
針對國民黨潑髒水的選戰策略，林飛帆受訪時指出，選戰還是要回歸到政策面，他並不樂見這些攻訐、抹黑的行為，希望候選人能提出未來對城市願景的想像，這才是選民在抉擇的判斷依據；蔡適應也主動回應，批評國民黨負面選戰玩上癮了，每週都有烏龍爆料，甚至還利用一堆不實資訊，來做指控和影射，希望對手先檢視自家候選人，謝國樑自己開了一家公司，如何讓700萬元資本額，可以滾到上億元的現金流，又是如何把錢換成美金、臺幣借貸，這些謝都沒有說清楚，遺憾國民黨沒有用一樣的標準檢視自家候選人，所以今天把政見提出來，就是要讓市民來檢視候選人的政見，市民會自己判斷，期待一個能帶領基隆向前的市長。