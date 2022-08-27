年底百日倒數　黃偵琳成立總部鳴起左楠市議員選戰第一槍

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黃偵琳表示，左營楠梓這次參選爆炸，新人共7人，她過去曾在市府擔任幕僚並在立委劉世芳辦公室擔任執行長，深耕地方許久，另外自小跟著父親經歷過美麗島事件，一路走來儘管艱辛，但能為這片土地付出，甘之如飴，希望未來進入議會來為民喉舌、爭取建設。
黃偵琳也指出，由於左營楠梓過去長期藍大於綠，儘管多了一個席次，但民進黨在這裡參選相對艱困，隨著都市型態的發展，左營楠梓逐漸成為住商中心，中間選民也增加，相信選民會願意給真正有經驗的新人機會，今天活動只是一個開始，接下來會用行動證明自己參選的決心，希望能替民進黨在這一區拿下多出來的這一席次，協助市長陳其邁連任，市府、議會聯手一同守護左營楠梓建設發展。
立委劉世芳表示，黃偵琳跟隨父親經歷過白色恐怖，在民主的道路不遺餘力，擔任自己辦公室執行長期間，一個人將左營楠梓的學校跑遍，幫忙學校爭取教育補助，也因為地方有偵琳的幫忙，才能讓她在中央順利爭取經費。
立委李昆澤及許智傑也十分肯定黃偵琳的服務能力，賴瑞隆更是保證黃偵琳的經歷進入議會後不會有延宕，將能成為地方即戰力。康裕成議員強調，左楠多出來的席次是民進黨議會過半的關鍵，黃偵琳的當選將成為指標。