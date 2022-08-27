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年底百日倒數　黃偵琳成立總部鳴起左楠市議員選戰第一槍

▲民進黨籍左營楠梓市議員參選人黃偵琳，今天舉辦左營競選總部成立茶會。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨籍左營楠梓市議員參選人黃偵琳，今天舉辦左營競選總部成立茶會。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-27 23:25:00

距離年底選舉不到100天，下屆高市議員選舉左楠區增加一席議員導致參選爆炸，今(27)日民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳競選總部成立，為左營楠梓市議員選戰鳴下第一槍。擁有豐富行政歷練的黃偵琳表示，自小跟著父親經歷過美麗島事件，一路走來儘管艱辛，但能為這片土地付出，甘之如飴，希望未來能進入議會擁有更多的能力來為民喉舌、爭取建設。

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年底縣市長及市議員選戰已邁入百日倒數計時，高雄市左營楠梓區因人口變化，今年市議員名額將多一席，成為各黨新人兵家必爭之地。民進黨籍左營楠梓市議員參選人黃偵琳，今舉辦左營競選總部成立茶會，並邀請到立法委員劉世芳、李昆澤、賴瑞隆、許智傑以及前議長康裕成議員，為該選區進行首場造勢活動的候選人，也為左營楠梓市議員選戰鳴下第一槍。同時「邁盟」的夥伴也到場聲援。

黃偵琳表示，左營楠梓這次參選爆炸，新人共7人，她過去曾在市府擔任幕僚並在立委劉世芳辦公室擔任執行長，深耕地方許久，另外自小跟著父親經歷過美麗島事件，一路走來儘管艱辛，但能為這片土地付出，甘之如飴，希望未來進入議會來為民喉舌、爭取建設。

黃偵琳也指出，由於左營楠梓過去長期藍大於綠，儘管多了一個席次，但民進黨在這裡參選相對艱困，隨著都市型態的發展，左營楠梓逐漸成為住商中心，中間選民也增加，相信選民會願意給真正有經驗的新人機會，今天活動只是一個開始，接下來會用行動證明自己參選的決心，希望能替民進黨在這一區拿下多出來的這一席次，協助市長陳其邁連任，市府、議會聯手一同守護左營楠梓建設發展。

立委劉世芳表示，黃偵琳跟隨父親經歷過白色恐怖，在民主的道路不遺餘力，擔任自己辦公室執行長期間，一個人將左營楠梓的學校跑遍，幫忙學校爭取教育補助，也因為地方有偵琳的幫忙，才能讓她在中央順利爭取經費。

立委李昆澤及許智傑也十分肯定黃偵琳的服務能力，賴瑞隆更是保證黃偵琳的經歷進入議會後不會有延宕，將能成為地方即戰力。康裕成議員強調，左楠多出來的席次是民進黨議會過半的關鍵，黃偵琳的當選將成為指標。

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