柬埔寨全力搶救40名外國人　人蛇集團主管驚見台灣人

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初步調查結果顯示，獲救的外國人大多是在社群媒體看到廣告，原以為經由非法途徑進入柬埔寨，就能獲得高薪工作的機會，實際抵達柬國後，卻被迫從事非法的線上博弈工作，成為人口販運受害者，被不斷轉賣給不同的公司，如果不服，就會遭受暴力毆打。他們最後被賣到Jin Bei 4公司，護照、手機全被沒收，每日工時長達17至18小時，薪水也只有900至1000美元，想要離職更被要求賠償22000美元，否則就會被賣到緬甸。
據了解，獲救的馬來西亞人曾向馬來西亞駐柬使館求救；當地警方則表示，這些外國人是透過副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）的臉書求助得以獲救。
柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶譴責犯罪人士的行為，強調政府打擊詐騙行為的決心，「政府將依法打擊網路詐騙、網路賭博、洗錢、毒品犯罪，一定會全力營救與保護人口販運受害者」。
由於柬埔寨工作詐騙猖獗，許多鄰近國家公民成為受害者，過去半年，共有9個駐柬大使館要求當地政府協助營救受騙的公民，包括馬來西亞、孟加拉、印度、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、泰國。
對此，蘇慶坦言，該國境內確實有不法集團利用高薪誘拐外國人赴柬從事非法工作，待他們抵達柬埔寨後，就成為人口販運的受害者，除了被不斷轉賣，更有部份受害者遭到暴力虐打。蘇慶強調，柬埔寨政府已加大打擊力道，2022年至今已偵破獲87宗人口販運案，總共救出865名外國人，另外也有60名涉及人口販運及詐騙的嫌疑犯遭到移送調查。