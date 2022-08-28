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柬埔寨全力搶救40名外國人　人蛇集團主管驚見台灣人

▲獲救的馬來西亞人談起在柬埔寨的經歷，仍然心有餘悸。（圖／翻攝自柬中時報）
▲獲救的馬來西亞人談起在柬埔寨的經歷，仍然心有餘悸。（圖／翻攝自柬中時報）

國際中心楊雅婷/綜合報導

2022-08-28 08:30:002022-08-28 08:51:34

近期柬埔寨工作詐騙案頻傳，當地政府決心打擊犯罪集團、加強取締人口販運。施亞努市警方於26日大有斬獲，連續偵破兩起人口販賣案，救出40名外國籍受害者，並且逮捕4名人蛇集團的主管，其中一名嫌犯桂玉強（Guei YuChiang）來自台灣。

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▲落網的中國籍和台灣籍主管。（圖／翻攝自柬中時報）
▲落網的中國籍和台灣籍主管。（圖／翻攝自柬中時報）
據柬埔寨《柬中時報》報導，施亞努市（Sihanoukville，又稱西港）警方在26日展開突襲行動，總共救出40名外國人、另有4人被捕。警方先是衝進西港一棟大樓裡，迅速救出35名中國公民，並且逮捕3名主管，2人來自中國、另1名為台灣人，獲救的中國人都是從事網路工作的非法移民。隨後警方又在同一天救出5名馬來西亞人，其中1人是女性，並且逮捕1名馬來西亞籍的主管。

初步調查結果顯示，獲救的外國人大多是在社群媒體看到廣告，原以為經由非法途徑進入柬埔寨，就能獲得高薪工作的機會，實際抵達柬國後，卻被迫從事非法的線上博弈工作，成為人口販運受害者，被不斷轉賣給不同的公司，如果不服，就會遭受暴力毆打。他們最後被賣到Jin Bei 4公司，護照、手機全被沒收，每日工時長達17至18小時，薪水也只有900至1000美元，想要離職更被要求賠償22000美元，否則就會被賣到緬甸。

據了解，獲救的馬來西亞人曾向馬來西亞駐柬使館求救；當地警方則表示，這些外國人是透過副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）的臉書求助得以獲救。

柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶譴責犯罪人士的行為，強調政府打擊詐騙行為的決心，「政府將依法打擊網路詐騙、網路賭博、洗錢、毒品犯罪，一定會全力營救與保護人口販運受害者」。

▲柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）（圖／翻攝自柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶臉書）
▲柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）（圖／翻攝自柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶臉書）
由於柬埔寨工作詐騙猖獗，許多鄰近國家公民成為受害者，過去半年，共有9個駐柬大使館要求當地政府協助營救受騙的公民，包括馬來西亞、孟加拉、印度、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、泰國。

對此，蘇慶坦言，該國境內確實有不法集團利用高薪誘拐外國人赴柬從事非法工作，待他們抵達柬埔寨後，就成為人口販運的受害者，除了被不斷轉賣，更有部份受害者遭到暴力虐打。蘇慶強調，柬埔寨政府已加大打擊力道，2022年至今已偵破獲87宗人口販運案，總共救出865名外國人，另外也有60名涉及人口販運及詐騙的嫌疑犯遭到移送調查。
 

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