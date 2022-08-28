花蓮外役監2受刑人逃逸！網批通緝動作太慢 花檢回應了
台南市雙警遭明德外役監逃犯林信吾殺害，翻出外役監逃犯管制缺漏，花蓮自強外役監也有2名受刑人許亞倫、康育豪未反監報到逃逸中，花蓮地檢署發布通緝，刑事警察局也公布2人照片，但遭質疑相關後續作為太慢、太晚發布通緝，對此，花檢澄清該2人在脫逃隔天接獲通報後，就已經依法發布通緝。
據刑事警察局偵查科報刊，2名通緝犯分別為25歲的康育豪、29歲的許亞倫，皆因詐欺案入獄，康男的刑期還剩下3年多，是在今年3月21日返回宜蘭探親後未返監報到，至今仍在藏匿；許男則是在本（8）月22日未返監脫逃。
消息一出，民眾質疑刑事警察局動作太慢，痛批3月就逃逸的逃犯，竟在8月25日才發布重大通緝，對此，花蓮地檢署澄清，該2案都是在獲報後於通報隔天發布通緝。
花蓮地檢署進一步指出，康姓受刑人在今年3月21日未返監報到而脫逃，經花蓮自強外役監通報後，承辦康員案件的新北地檢署隨即在同年3月22日依法發布通緝。另許姓受刑人，今年8月22日未返監報到而脫逃，經花蓮地檢署接獲自強外役監通報後，由承辦檢察官審認相關事證認其有逃匿之事實，立即在接獲通報當天即同年8月23日依法發布通緝。（編輯：林莞茜）