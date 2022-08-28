台股低量能！專家建議：短線不宜過度投入

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不過，上櫃市場反而聚集短線資金，上漲1.77%，收在198.53點，五日均量達到733億，價漲量增的態勢與上市截然不同。
永豐投顧指出，從大盤走勢來看，台股突破季線後，量能未見擴增，顯示市場對於反彈仍有疑慮，同時日KD來到超買區，經過近2個月的緩步爬升，周K已經連七紅，短線獲利賣壓有必要釋放，而上週指數拉回成功測試月線支撐，短多並未失溫。
至於國際市場方面，永豐投顧提到，美股在6月中出現低點，經過一個月的盤整，7月中開始明顯走多，市場所倚仗FED不敢對高漲的通膨下猛藥，因此斷定FED未來也會維持溫和的升息步調。
然而，永豐投顧表示，這種預期太過明顯是受到FED官員壓抑，美股短線獲利回吐與台股如出一轍。
永豐投顧觀察上週個股表現，上市領漲驅動股前五檔為北極星-KY、長榮航、華航、上品與台塑化，領跌驅動股則是台積電、矽力-KY、聯發科、長榮與聯電。由此可看見，權值股不分產業都處於弱勢，而主要原因是由於外資賣壓罩頂。至於上櫃領漲驅動股是合一、中天、台康、信驊與寶雅，領跌驅動股是環球晶、力旺、穩懋與鈊象，生技股全面出擊，內資另闢蹊徑。
永豐投顧指出，在7月CPI年增仍高達8.5%的前提下，那斯達克指數從6月低點到上週的高點，反彈幅度達到24.8%，主要是市場有感於FED升息步調的溫和，與美國經濟並沒有急遽惡化，但是控制通膨、經濟降溫依然是主調，因此投資上不宜過於樂觀。
永豐投顧補充，上週總經數據顯示，7月台灣的M1B、M2年增率出現死亡交叉，從過去經驗看，這兩者年增率與股市變化節奏符合，且不論因果關係，台股已脫離過去量能高潮，必須習慣低量能環境，故中小型股與國內法人選股的重要性明顯抬升。
從長線觀點，台股季線仍在下降，永豐投顧說明，如果維持現有價位，要扭轉趨勢還需要堅守一個月，因此短線不宜過度投入，須提防股市震盪，而月線2次測試成功，永豐投顧建議區間操作。
綜合分析，永豐投顧表示，本週多方有再嘗試15500點的可能，但是量能不足，再加上外資始終消極，不建議跟進，同時調整持股，轉向業績中小股，指數區間看15000點至15500點。