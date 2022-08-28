陳沂宣布「我財富自由了」　月收入、繳稅金額曝光

38歲網路紅人陳沂靠消費名人、評論時事贏得不少業配機會，加上本身開公司又鑽研投資理財，讓她收入頗豐。陳沂昨（27日）在回覆留言時，透露「我早就財富自由了，不工作這輩子錢也絕對夠了」，讓網友相當羨慕。
陳沂在臉書表示，她討厭不必要的浪費，生活一直都過得很簡樸，「我住租來的小房子，出門搭公車捷運，去潛水住背包客房，每個月的卡費才1萬多塊，這是我的財富自由」，坦言「我早就財富自由了，不工作這輩子錢也絕對夠了」，解釋自己的消費觀念是「我想要或是我需要」，不是為了讓別人看到，也不喜歡打腫臉充胖子的消費行為，即使負擔得起，依然討厭當盤子。
「貧窮限制了妳的想像！有錢人跟妳想得不一樣」，陳沂自信地說。此外，她補充，每個人對財富自由的定義不同，主要取決於自身的滿足感，笑說：「如果我追求住幾億豪宅，只用精品，什麼都要最貴的，那我怎樣都不會自由的！」
陳沂曾多次表示，從小被富著養，讀貴族學校，長大後和媽媽陳雪芬住在租來的小房子，沒疫情時，一年有半年都在國外環遊世界、住高級酒店、喝名貴茶具泡的茶，媽媽吃一頓10萬的餐，吃到不想吃，早期當主持人，月收入就有40多萬元，現在開公司當CEO，業績好，必須繳很多營所稅給政府，像今年要繳的稅金達20多萬元。（編輯：楊穎軒）