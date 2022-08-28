抓到了！花蓮外役監逃犯許亞倫苗栗落網 龍潭警逮人送辦
花蓮自強外役監受刑人許亞倫、康育豪日前返家探親後，未反監報到遭通緝，刑事局25日公開2人長相及特徵提醒全民，並持續在全國搜索中，桃園市龍潭警分局偵查隊今（28）日清晨，順利逮捕29歲的許亞倫，全案後續將依通緝案移送桃園地方檢察署代執行。
29歲的許亞倫因詐欺案入獄，本月因探親假返家，卻未如期在8月22日返監，花蓮地檢署隔日依法發布通緝，桃園龍潭警分局警方組成專案小組，疑判家住屏東的許姓受刑人，為逃避檢警追汽，可能逃往苗栗區域藏匿投靠友人，隨即調派優勢警力前往部署查緝，在苗栗竹南市區道路上發現許亞倫搭乘的自小客車出現，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的許亞倫仍有所顧慮，竟將車輛於友人住處附近不斷繞路勘查，並在車上觀察周邊動態。為避免嫌犯起疑，員警還刻意不戴口罩抽菸以博取嫌犯信任。
專案小組考量嫌犯可能隨身攜帶槍枝或其他器械，不敢輕忽大意，直到許男下車後，見時機成熟，才上前壓制將人逮補，警方目前仍積極持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案，詢後全案依通緝案移送臺灣桃園地方檢察署代執行。
龍潭警分局呼籲，有鑑於日前發生監所受刑人脫逃發生社會矚目性案件而造成社會大眾恐慌，警方對於迅速的將逃犯緝獲歸案，維護社會治安、安定民心，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪，以維護良好的治安環境。（編輯：林莞茜）