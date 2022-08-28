iOS 16第5個公測版上線！電量顯示回歸 再多1個實用功能
蘋果秋季發表會確定在美國時間9/7上午10點舉辦(台灣時間9/8凌晨1點)，預料會有iPhone 14系列登場，軟體似乎也準備好了！近日發出了第5個版本的公測版iOS 16 Public Beta 5，與針對開發者推出的Developer Beta 7版本相同，業內人士猜測iOS 16正式版本已經完成，很有可能會在9/7跟著新機亮相同步上線。
iOS 16 Public Beta 5亮點正如之前Beta 5開發者版本相同，電池百分比顯示回歸在電池符號內，可以一目了然的掌握電量狀況，但電量顯示有機型限制，小尺寸的mini系列，以目前的版本來看沒有支援此功能。
電量顯示其實並非新功能，但2017年推出iPhone Ｘ，是首款取消Home鍵的iPhone，使用Face ID取代指紋解鎖，為了Face ID讓頂部狀態欄空間不足，當時就默默拿掉了電池百分比，睽違6年，iOS 16終於讓電量常駐顯示回歸，雖不是極度需要的功能，但可以直覺透過數字檢視電量，對於用戶來說還是加分功能。目前得知iPhone 12、iPhone 13系列都有支援，但小尺寸的mini 則沒有此功能。
《NOWnews今日新聞》實際更新到最新版本發現，除了電量顯示確定回歸之外（可以在設定 > 電池 > 電池百分百開啟），其實還有一個實用功能也上線，在螢幕截圖新增了「拷貝和刪除」的選項，有此功能後，編輯完成的圖片可以直接拷貝貼到其他軟體像是LINE、記事本上，不會多留一張照片在相簿內。