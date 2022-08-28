7月才發新歌！男星墜樓身亡得年22歲 最後發文曝光
日本饒舌歌手Gucci Prince，是樂團「Normcore Boyz」成員之一，也是樂團「Tokyo Young Vision」的團員，日前傳出墜樓身亡，得年22歲，突然其來的噩耗，震驚演藝圈，而經紀公司於昨（27）日在Gucci Prince的官方推特發出訃聞，證實消息屬實。
Gucci Prince的官方推特發出的訃聞中寫道：「Gucci Prince於8月24日墜樓身亡，得年22歲，對於支持我們的所有粉絲與相關人員，這突如其來的消息，我們都感到沉痛。」據悉，葬禮會由Gucci Prince的家人、相關人士舉辦。
Gucci Prince時常在社群媒體上轉發音樂相關貼文，近年來進行個人活動的他，上個月才剛推出新歌《WHY LOOKING DOWN BABY》MV，這個月22日還在推特上轉發DJ ABE HONOKA的歌曲，最後的發文則是在21日，他寫道：「借用一下別人的話！我醒來又睏又興奮。」沒想到看起來如此樂觀的人，卻已不在人世。
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