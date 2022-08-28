S2O推100萬套餐！比基尼辣妹扮「女體盛」 現場畫面曝光
「S2O Taiwan潑水音樂祭」在活動前一日宣布包括CL等共11組藝人「確定無法演出」，引起民眾不滿，儘管主辦方祭出補償方案，仍受到批評。不過最終現場還是有2萬人入場，而活動實況也曝光，最引人注目的是當晚會場最貴的一份酒單套餐要價100萬元，而餐點內容也引發討論。
「S2O Taiwan潑水音樂祭」於27、28日兩天舉行，雖然先前惹出爭議，令消費者暴怒，不過昨天活動仍照常舉行，而最終仍有2萬人入場，現場除了有「國民姊夫」具俊曄、「電音界小賈斯汀」之稱的丹尼艾維拉等人現身表演，讓民眾暫時忘掉爭議，嗨翻現場。
根據活動內容曝光，現場提供酒單套餐，最貴一份竟要價100萬元，內容物則分別有10位香檳女孩、4位猛男、38瓶白香檳、12瓶年份限量金瓶香檳，以及「女體盛」壽司；據《ETtoday星光雲》報導，如果購買此品項的人，還可以獲得在主舞台露出25秒，以及火舞、水舞Show，事後也看到主舞台不只一組播放25秒影片，可見這份要價100萬元的套餐，銷量相當不錯。
另外，也有網紅在IG限時動態分享「100萬元壽司」進場畫面，她也親自夾了一口塞進嘴巴後，還開心地手舞足蹈，並寫下：「全民估價王，等你來估價，請問一口幾萬？」如此特別的酒單套餐，也再度成功引起話題。