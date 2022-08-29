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散播歡樂送路人　阿伯偷沙灘排球旗津警獲報後1小時查獲

▲旗津黑沙玩藝節出1名偷沙灘排球阿伯偷5顆沿路送，警方呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲旗津黑沙玩藝節出1名偷沙灘排球阿伯偷5顆沿路送，警方呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-29 09:54:23

旗津黑沙玩藝節吸引絡繹不絕的人潮，卻驚傳出有人趁機竊取存放在沙灘貨櫃裡的排球，並沿路發放送給路人，轄區員警獲報後，發現67歲的林姓男子在沙灘貨櫃裡取走5顆沙灘排球，林男還自稱拿走排球發放給路人是為了沙雕祭「應景」。全案依竊盜罪嫌移送法辦。旗津分駐所所長楊俊豪也呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。

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▲鼓山分局旗津分駐所員警獲報沙灘店家的排球遭竊後，調閱監視器畫面發現一名身著深色上衣、白色短褲的男子涉案，立即派員在附近找尋。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲鼓山分局旗津分駐所員警獲報沙灘店家的排球遭竊後，調閱監視器畫面發現一名身著深色上衣、白色短褲的男子涉案，立即派員在附近找尋。(圖／記者郭凱杰翻攝)
鼓山分局旗津分駐所員警獲報沙灘店家的排球遭竊後，調閱監視器畫面發現一名身著深色上衣、白色短褲的男子涉案，立即派員在附近找尋。巡邏員警隨後在旗津區廟前路的海產街上發現疑似竊嫌身影，趨前盤查時，67歲的林男坦承在沙灘貨櫃裡取走5顆沙灘排球，但已分送路人4顆，身上僅剩1顆，林男還自稱拿走排球發放給路人是為了沙雕祭「應景」，才散播歡樂給其他人。

林男一開始不解警方逮捕用意，員警婉轉告知未經他人同意任意拿取他人物品時，已涉嫌刑法竊盜罪，林男才配合偵辦。該案警方從受理到查獲僅在1小時內就查獲犯嫌，讓報案人嘖嘖稱奇。鼓山分局長蔡鴻文肯定員警積極處事進而為民解憂，也呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。

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