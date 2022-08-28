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香川照之淫行細節曝！2度強脫內衣性騷擾　手伸裙聞腋味

▲香川照之惡劣淫行細節全曝光。（圖／翻攝TBS）
▲香川照之惡劣淫行細節全曝光。（圖／翻攝TBS）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-08-28 14:44:422022-08-28 15:11:16

56歲日本男星香川照之日前被爆出性騷擾女公關，重創演藝事業，代言、廣告都很有可能受影響，粗估最慘需要賠8億日圓（約台幣1.8億元）。而此事件已經於去年撤告，但訴訟內容今（28）日被日媒挖出，當時香川照之的惡劣淫行細節全曝光，不只騷擾女公關，脫掉對方內衣戲弄，連媽媽桑都不放過。

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據日媒《週刊新潮》報導，香川照之常在閒暇時，光顧銀座的某俱樂部，在2020年3月時，《半澤直樹》因為碰上疫情暫停拍攝，有目擊者遇到香川照之，看到他踩在沙發上跳舞，還有其他客人表示，時常看到香川照之摸女公關胸部，但銀座的俱樂部只賣笑，他對女公關伸鹹豬手已涉嫌強制猥褻罪，事實上他在2019年7月就曾鬧出糾紛，讓1名30多歲的女公關患上創傷後壓力症候群（PTSD）。

報導中根據訴狀內容訪問當時在場人員，還原起事發經過，當晚香川照之來到俱樂部後，一開始很活潑健談，但隨著時間推移，他的行為越來越脫序，先是把媽媽桑的頭髮弄成亂七八糟，甚至把手伸進女公關的裙子裡，還摸對方的腋下再聞味道。

▲香川照之被爆性騷擾。（圖／翻攝自推特@_teruyukikagawa）
▲▼香川照之被爆性騷擾。（圖／翻攝自香川照之推特）
▲香川照之熱愛昆蟲，是一名捉昆蟲高手。（圖／翻攝自推特 @_teruyukikagawa）
 
之後換女公關（原告）坐到香川照之身旁，他不僅強脫原告內衣給其他人，說了許多猥褻的話語，越發過分的是，香川照之還強吻原告、直接揉胸，有其他女公關叫來服務生幫忙解圍，原告到廁所穿好內衣後，因為沒拿走手機、名片，再度返回包廂，被香川照之再度拉回身邊，二度強脫原告內衣，還用手機與年輕的歌舞伎演員視訊，服務生現身打圓場後，原告才拿回內衣逃離包廂。

當天的情況混亂不已，讓媽媽桑、其他女公關們不知所措，只能以委婉的方式勸阻香川照之，他卻無視勸阻，反而變本加厲。對此，原告拒絕受訪提及一切當天狀況，根據訴狀內容，原告表示就算不看香川照之的戲劇、節目，但難以避免還是會看到他的廣告，讓她在精神上累積、飽受傷害。



※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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