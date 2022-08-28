香川照之淫行細節曝！2度強脫內衣性騷擾　手伸裙聞腋味

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報導中根據訴狀內容訪問當時在場人員，還原起事發經過，當晚香川照之來到俱樂部後，一開始很活潑健談，但隨著時間推移，他的行為越來越脫序，先是把媽媽桑的頭髮弄成亂七八糟，甚至把手伸進女公關的裙子裡，還摸對方的腋下再聞味道。
之後換女公關（原告）坐到香川照之身旁，他不僅強脫原告內衣給其他人，說了許多猥褻的話語，越發過分的是，香川照之還強吻原告、直接揉胸，有其他女公關叫來服務生幫忙解圍，原告到廁所穿好內衣後，因為沒拿走手機、名片，再度返回包廂，被香川照之再度拉回身邊，二度強脫原告內衣，還用手機與年輕的歌舞伎演員視訊，服務生現身打圓場後，原告才拿回內衣逃離包廂。
當天的情況混亂不已，讓媽媽桑、其他女公關們不知所措，只能以委婉的方式勸阻香川照之，他卻無視勸阻，反而變本加厲。對此，原告拒絕受訪提及一切當天狀況，根據訴狀內容，原告表示就算不看香川照之的戲劇、節目，但難以避免還是會看到他的廣告，讓她在精神上累積、飽受傷害。
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