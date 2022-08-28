台南2警殉職！白冰冰暖心喊話家屬 自曝：熬20年才止淚
台南日前發生震驚社會的殺警案，造成兩名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，凃明誠的二姊更悲憤在殯儀館前痛批廢死聯盟「都滾去十八層地獄」。這也讓「廢死、反廢死」的相關議題，再次浮上檯面。對此，資深藝人白冰冰也曾經歷失去最愛的人，除了發文怒轟廢死聯盟，今（28）日更在臉書上對兩名員警的家屬喊話。
白冰冰昨（27）日凌晨在臉書PO文痛批廢死聯盟簡直在擾亂社會，助長惡徒氣焰，更認為這些兇手、兇嫌等，是犯下泯滅人性的錯誤，「已是非人類，如何享人權？」還連問兩次為什麼，直言「全台灣就你們一小撮人是理想派的，而你們的理想最後到底是要把台灣帶到什麼地方呢？」字字句句都能感受到白冰冰的氣憤。
時隔一天，白冰冰今天早上又再臉書上寫道：「這篇文章，是我想寄給兩位英勇奮戰、枉死刀下警員的家人...」，她有感而發表示非常了解你們的痛，「你們失去的不是一個人，而是整個家的完整。」更不捨提到未來家屬還要應付司法、判決，以及面對孩子的房間、遺物時，就會不禁想起無盡的傷痛。
白冰冰也坦言，自己熬了20年才止住眼淚，因此十分能夠體會家屬的心情，更暖心打氣，「這時候除了勇敢，也必須釋放，想哭的時候就不要忍著，你們不會孤單，大家都在！」