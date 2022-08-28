女星「一天內經歷大喜大悲」！遇偶像Rain 下一秒鞋跟斷
李佳薇近期回家鄉馬來西亞宣傳全新專輯《痛快》，昨（27）晚趁通告空檔受邀與「韓流始祖」Rain同場演出，活動前她一秒化身小粉絲幸運與偶像合照，不料準備登台時高跟鞋底卻突然分離，只見李佳薇不假他人之手，蹲在地上用熱熔膠修理，好在演出最終順利完成，讓她直呼真是大喜大悲的一天。
韓國天王Rain繼2017年後再次登上大馬的舞台，暌違5年一口氣嗨唱《Gang》、《La Song》、《躲避太陽的方法》、《Rainism》等歌曲，一席黑色西裝配上完美胸肌、歐巴招牌大長腿和零死角的臉蛋，迷倒近萬名現場觀眾。向來親和力十足的他與李佳薇合照完，還主動與其握手，並說：「pleasure meeting you。」讓李佳薇直呼：「我更覺得是我的榮幸！走越高，越客氣，真正的巨星！藝人的典範！愛！」
同樣多年未在馬來西亞開唱的李佳薇則帶來新歌《那一瞬間》、《追心者》和《而你還是不愛了》，這是她第一次在大馬的舞台上呈獻新歌，深情詮釋全場叫好。只是在登台前，意外發生了小插曲，李佳薇穿的高跟鞋底竟無故分離，只見離演出剩下10分鐘，嚇壞一旁所有工作人員，李佳薇則不慌不忙借來熱熔膠，親手搶救鞋子救急！她事後才哭笑不得表示：「今天實在太刺激，短短半小時內大喜又差點大悲。」