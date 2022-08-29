中秋烤肉配哪款飲料？可樂排第4 冠軍「這優勢」無懸念
今年中秋節有3天連假，放著不烤肉太可惜了，要搭配美味多汁的肉片肉串，飲料肯定不能少。究竟網友們覺得烤肉最應該搭配什麼飲料？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「中秋烤肉飲品」話題的網路聲量表現，找出6個跟烤肉最速配的飲品，排名第一的果然就是烤肉的好朋友「啤酒」，其次是可以降低罪惡感的「純茶飲」（無糖茶），至於大人小孩都愛的「碳酸飲料」只排第4位，比果汁還稍遜一些，
觀察網友討論中秋烤肉時搭配的飲料，可以發現「酒類」最受歡迎，許多網友強力推薦「啤酒必備，生啤超讚的，加冰塊很清爽！」、「配啤酒才有fu」、「跟朋友一起都買啤酒吧」。啤酒除了加冰塊後清爽的好滋味，更是與朋友慶祝時，增加慶祝氣氛的好幫手。而排名第二的則是能降低罪惡感的「純茶飲」，有民眾在網路上發問「烤肉大家都配什麼飲料？」不少網友直接留言：「清爽無糖茶搭配juicy烤肉，完美平衡」、「當然要喝無糖紅、無糖綠，這樣才能吃更多肉」，純茶飲不只能起到解膩作用，還能降低吃肉的罪惡感。
至於排名第3的則是「果汁」，像是辦桌必備大瓶柳橙汁、芭樂汁，幾乎是中秋聚餐飲料的固定班底。 當然宅宅跟小朋友最愛的可樂、蘋果西打也深受歡迎排名第4，民眾幽默回覆「吃烤肉就是要配可樂才爽」、「肥宅快樂餐就是要配肥宅快樂水啊」，以碳酸飲料搭配烤肉的做法引起許多人共鳴。
既然要烤肉了，很多人已經不在乎熱量爆不爆表！珍奶等「加料茶飲」也榜上有名直衝第6位，「都烤肉了，瘦身就算了吧，我都直接衝手搖」。不過也有民眾分享「稍微年長要控制熱量，後來就改喝氣泡水」、「氣泡水也很適合做各種特調，加多多再加一點檸檬汁真的享受」，表示氣泡水除了低熱量，口味上的變化也很豐富，值得嘗試。