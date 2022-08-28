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4大社團破千人力挺　陳時中承諾：當選後會延續好的市政

▲陳時中出席四大社團後援會成立大會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
▲陳時中出席四大社團後援會成立大會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-28 15:42:062022-08-28 16:07:55

民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日下午於大直萬豪酒店，舉辦扶輪之友、青商之友、同濟之友、獅子會等4大社團後援會成立大會。陳時中競選主委陳建仁、內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、扶輪之友會總會長陳茂仁、獅子會總會長丁其源、青商會副總會長許翔閎、同濟會榮譽總會長廖吉男等人皆到場，會場近乎爆滿，1200名社友揮旗吶喊力挺、氣勢驚人。

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▲陳時中出席四大社團後援會成立大會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
▲陳時中出席四大社團後援會成立大會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
陳時中致詞時表示，台北市是首都，是世界的台北，「我如果當市長，我要讓世界看到台灣」。台灣現在的處境很艱苦，對岸極盡能力打壓，國內還有人配合演出，這智慧實在不夠，不是說一定要張牙舞爪跟人對罵，但台北要腰桿挺直，冷靜面對事情、堅定不退縮。

陳時中進一步說，做城市外交讓世界看到台北，是一件很重要的事。前兩天自己跟長期在台的外國朋友請益，本來想說會聽到「台北做得很好」的評語，但會談下來發現還是有很多問題，台北要做一個有競爭力的城市，必然要對國際友人更友善。 

陳時中也說，現在市政府做得好的政策，自己上任後也會加快加碼，不會只因為要彰顯自己的風格而砍掉，「我絕對不會做這樣的事情」，好的事情一定會被延續。

陳建仁致詞時表示，要做好市長，要有溫柔的毅力，過去陳時中當防疫指揮官，沒日沒夜打拚，帶領疫情指揮中心把疫情控制很好。 現在，陳時中為了讓台北越來越好、讓台灣越來越好，所以站出來參選台北市長，「我們要來給他支持，讓陳時中當選，讓台北帶領台灣，讓全世界看得到」。

徐國勇致詞時說，台北市停滯很久了，上次大進步是陳水扁當選台北市長的時候，當時台北市的改變也影響了全台灣發展，「首都的發展是可以改變國家的」。

徐國勇說，後來陳水扁當總統，台北市長換人，城市不能說沒有進步，但進步緩慢。經過這麼多年，現在又看到契機，因為民進黨這次提名有魄力、知道怎樣做事的陳時中，希望社友們全力支持，當陳時中的「書僮」，讓台北市往前走。

活動由陳時中競選總幹事吳思瑤、民進黨立委羅致政擔任主持人，陳時中發言人莊瑞雄、民進黨台北市議員江志銘、張茂楠、王閔生、李建昌、陳賢蔚、參選人詹晉鑒、林延鳳、王孝維、張文潔、何孟樺、陳聖文、顏若芳等人皆到場。

▲內政部長徐國勇與陳時中競選主委陳建仁一同力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
▲內政部長徐國勇與陳時中競選主委陳建仁一同力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
▲陳時中四大社團後援會成立大會，現場破千名社友給予支持。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）
▲陳時中四大社團後援會成立大會，現場破千名社友給予支持。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.28）

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