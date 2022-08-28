4大社團破千人力挺　陳時中承諾：當選後會延續好的市政

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陳時中進一步說，做城市外交讓世界看到台北，是一件很重要的事。前兩天自己跟長期在台的外國朋友請益，本來想說會聽到「台北做得很好」的評語，但會談下來發現還是有很多問題，台北要做一個有競爭力的城市，必然要對國際友人更友善。
陳時中也說，現在市政府做得好的政策，自己上任後也會加快加碼，不會只因為要彰顯自己的風格而砍掉，「我絕對不會做這樣的事情」，好的事情一定會被延續。
陳建仁致詞時表示，要做好市長，要有溫柔的毅力，過去陳時中當防疫指揮官，沒日沒夜打拚，帶領疫情指揮中心把疫情控制很好。 現在，陳時中為了讓台北越來越好、讓台灣越來越好，所以站出來參選台北市長，「我們要來給他支持，讓陳時中當選，讓台北帶領台灣，讓全世界看得到」。
徐國勇致詞時說，台北市停滯很久了，上次大進步是陳水扁當選台北市長的時候，當時台北市的改變也影響了全台灣發展，「首都的發展是可以改變國家的」。
徐國勇說，後來陳水扁當總統，台北市長換人，城市不能說沒有進步，但進步緩慢。經過這麼多年，現在又看到契機，因為民進黨這次提名有魄力、知道怎樣做事的陳時中，希望社友們全力支持，當陳時中的「書僮」，讓台北市往前走。
活動由陳時中競選總幹事吳思瑤、民進黨立委羅致政擔任主持人，陳時中發言人莊瑞雄、民進黨台北市議員江志銘、張茂楠、王閔生、李建昌、陳賢蔚、參選人詹晉鑒、林延鳳、王孝維、張文潔、何孟樺、陳聖文、顏若芳等人皆到場。