戶外曬衣要小心！鳥類寄生「禽蟎」上身 被叮咬起疹奇癢
夏天晴朗高溫，很多民眾喜歡把衣服、床被單拿到戶外曝曬，感覺透過陽光紫外線照射可以消毒殺菌並去除水氣，但要小心千萬別讓禽蟎找上身！一位50多歲的婦女日前因種身起疹子奇癢無比，後來到台北市立聯合醫院中興院區皮膚科求診，醫師簡差發現她身上有大片紅疹，密集分佈在腰部、腹部、大腿內側及肩頸，而且這樣的狀況過去就曾經發生過2次，後來詢問病患發現她固定在後院曬衣服，而家裡附近經常有八哥出沒，醫師研判可能是禽蟎叮咬所致，後來經過治療才慢慢恢復。中興院區皮膚科主任潘企岳提醒，如果家附近有鳥類經常出沒的處所，就盡量不要在戶外晾曬衣物，如果禽蟎入侵家中，盡量保持乾燥、使用空調及除濕機，可加速禽蟎死亡。
潘企岳指出，禽蟎臨床案例每年4月底就會陸續開始出現，一直延續到8月，其中又以5月為高峰。時間分佈符合鳥類繁殖期，這時候求偶、築巢、覓食活動最為頻繁。禽蟎叮咬的疹子是丘疹樣蕁麻疹，通常成群地出現，也可能散在出現。最常見於腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，叮咬的軌跡會停在衣褲、胸罩、肩帶的邊緣是一大特徵。
禽蟎因環境而有不同種類，台灣見到的大多為「熱帶禽蟎」。禽蟎寄生於各種鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食，也可入侵屋內吸食人血。成蟲有8隻腳，體長約0.7毫米、灰白色，吸飽了血會變成紅棕色。爬行速度和螞蟻差不多，如果沒有繼續吸血可存活至少一週。肢體末端有傘狀吸盤，便於吸附於飛行的鳥類。禽蟎的生命週期從孵化至成蟲約一週，期間必須吸食禽鳥雞隻的血液才可以完成生命週期。生活習性為白天躲藏，晚上出來活動及吸血。
該如何區別禽蟎叮咬，或是跳蚤、臭蟲叮咬甚至是疥瘡？潘企岳解釋，雖然跳蚤、臭蟲叮咬反應也是丘疹樣蕁麻疹，不過疹子可能大一點，且不會像禽蟎叮咬這麼密集。家中有老鼠出沒則可能是跳蚤叮咬，曾看到樣似蟑螂的小蟲則可能是臭蟲叮咬。疥瘡疹子相對小很多而非丘疹樣蕁麻疹，另外可能產生棕色節結，加上好犯的典型部位與禽蟎叮咬並不相同，其實很好分辨。
至於如何擺脫及防範禽蟎的危害，潘企岳提醒，首先要防止鳥類於房子外棲息築巢，特別是窗外、冷氣旁、陽台等處。若發現鳥巢可等小鳥成長離巢後盡速清除。暫時離開已入侵的房間或空間並使用殺蟲劑來清除禽蟎。其次是儘量避免於戶外晾曬衣物，尤其是有鳥類出沒的處所。家中保持乾燥，使用空調及除濕機可加速禽蟎的死亡。