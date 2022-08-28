台大開學典禮　管中閔對新生提出2點期許

台大今日舉行開學典禮，此次恢復辦理實體典禮，不僅以新生為中心，更以「#台大新生活」為標題，鼓勵新鮮人一起到場拍照打卡。典禮打破以往的制式作法，以座談和互動的方式替代傳統的致詞與奏樂，充滿有趣的影片及豐富的社團表演，新生藉由向師長提問以營造交流，打破隔閡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
典禮接著展開「你認識的台大？」及「聊聊台大吧！」等單元，調查大家對於校園的認識和想像。
此外，在校學長姐也在典禮中進行分享座談，邀請到資訊管理學系雙修資訊工程學系的簡謙益同學及農業化學系的蔡沁妤同學，向新生及現場的師長聊聊自己在台大求學的經驗，過程中師長們也向這二位同學提問，並分享自己的經驗，傳遞師生的情誼及樂於分享的特質。
此次典禮新增向新生募集問題的「新生活大哉問」環節，師生間詼諧的對話讓現場充滿輕鬆愉快的氛圍，成功拉近新生與師長們的距離。
台大校長管中閔表示，學校在8月1日已重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，大家將更輕鬆的走入教室學習，更自在的與老師和同學們交談，國際交換生也將再度來到台大，校園將恢復以往的熱鬧和多元。
他回憶自己在2019年的開學典禮上，曾提醒新生們要讓自己的眼界高一點，讓心胸寬一點，多增加一些學習的維度，也多一些理想；隔（2020）年強調接軌國際的重要，也鼓勵同學們不要畫地自限，要勇於挑戰國際場域；去（2021）年則是宣告「未來大學」的行動方案逐步實施。
管中閔說，今年對新生們增加「自主選擇」與「認真實踐」2點期許，從未來大學方案到國際連結，學校提供各種新的機會，希望新生們在未來四年能更自主的選擇人生志業的方向，同時也能專注學習，認真實踐自己所追求的理想。
他強調，每個人的大學生活及人生，都取決於自己將如何選擇，也將由自己決定如何實踐。
台大111級學士班的新生共有4594人，碩博士新生共有5496人，校方指出，期盼嶄新的開學典禮能讓新生走出近年來疫情的陰霾，展開新的生活方式，也期許新生能夠開創出屬於自己的校園新生活，探索自己的興趣並立定目標，度過充實的校園生活。