艾怡良開深V體驗虛榮　被揭私下面「像慾望城市」

艾怡良的「從夜晚出生的我們」演唱會於昨（27）日晚在高雄流行音樂中心舉辦，她對滿座的觀眾說：「你們好嗎？上次來高雄是好幾年前，這次再來就來大的！我常在想4千人是什麼感覺，好想虛榮的知道4千人尖叫是什麼感覺？」隨即全場歡聲雷動，她大呼過癮。
艾怡良在《滅了我》等一連串膾炙人口的歌曲後，換上一身純白，胸前開出深V、搭配復古時尚喇叭袖與寬褲登場，演唱新專輯歌曲《我多想變成她》，她表示，「既然今天大家這麼性感，我也這麼性感，專輯有一首很性感的歌，當然要找一位很性感的嘉賓，大家一起站起來性感搖擺吧！歡迎我們的爵士寶貝9m88！」艾怡良攜手9m88首度合體Live演出合唱歌曲《偏愛》，9m88表示在一起寫這首歌的時候，心中驚呼：「哇！怡良終於有屬於她本色的一首歌。」還大爆料怡良其實有很「慾望城市」的一面，艾怡良連忙笑言：「我都遛狗、看書啦。」
演唱會接近尾聲時，艾怡良以彷如朵朵雲堆疊，白黑漸層的禮服，盡現時尚仙氣，而上回台北場唱完，她遺憾有好多歌沒唱到，因此高雄場有翻新的曲目，包含《如煙》與《早晚》，她感性表示：「希望大家把今天這個夜晚用力的記下來，也希望大家都能變成很棒的模樣，祝我們都是幸福的。」