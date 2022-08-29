提升下游接單競爭力！中鋼9月內銷鋼品盤價平均調降3.32%

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王錫欽說，美國經濟連續兩季呈現負成長，且中國大陸第二季經濟成長僅0.4%，以致於國際貨幣基金(IMF)第三度下修今年全球經濟成長率至3.2%，而反觀，台灣經濟運行相對穩健，全年GDP成長率預估可達3.76%，然而受全球經濟成長減速拖累，下半年整體表現亦將面臨嚴峻挑戰。
王錫欽並說，受全球製造業景氣低迷及極端氣候變遷，使終端需求驟減之衝擊影響下，高價原物料及鋼材存貨消化速度緩慢，下游用鋼產業積極去庫存，以降低營運壓力，在供給端方面，歐美、中國大陸及亞洲地區指標鋼廠，陸續啟動歲修、維護等限產措施，擴大減產力道，整體供給壓力可望獲得緩解，將有助鋼價加速落底。
王錫欽指出，中國大陸下半年將召開二十大會議，「穩增長」主軸目標明確，官方持續推出振興經濟政策，近期投入7.2兆人民幣加大投放基礎建設，而在鋼廠方面，寶武鋼九月出廠價下調100~300人民幣/公噸，調幅已較上月明顯收歛，鞍本鋼則以平盤開出，大陸鋼價正醞釀落底反彈之勢，歐洲暑休後需求可望恢復常軌，因電費及天然氣價格不斷攀升，鋼廠紛紛尋求漲價，以反映煉鋼成本，美國鋼廠Nucor已宣布調漲薄板價格55美元/公噸，加上越南當地進口料報價回升，前一波低價料逐漸消失，顯示出全球鋼價正迎來跌深反彈契機。
王錫欽並指出，近期低價進口鋼品侵擾國內市場，用鋼產業飽受威脅，致使流通行情持續倒掛，下游產業迭受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易之考驗，另大陸鋼廠已面臨大面積虧損，甚而破產危機紛紛發出警訊，透過擴大減產及降本增效，以求生存之關鍵時刻。
中鋼公司為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定，以及加速庫存去化、提升下游接單競爭力策略目標下，此次9月份盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，對應市況變化調降(1000~1200元/公噸)，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境。