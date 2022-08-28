原子少年變混混？陳峻廷演技大爆發　影帝：看到多元性

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課程結束前，學員們一起透過大螢幕分析表演、分享課程學習心得，莊凱勛不藏私地分享從業多年的經驗談：「演戲是回歸生活，學習處理心和生活。」聊起對學員們的第一印象，他覺得與自己生日差2天的陳峻廷個性鮮明，和自己很像，過程中有看到他的進步與多元性。陳峻廷也分享，自己一直有當演員的夢想，而很開心因為參加《原子少年》而有機會被大眾看到，也鼓勵同學任何機會都值得去嘗試，可以透過接觸不同面向的表演活動，來更認識自己、增加經驗。
TDI同學中，除了已具備戲劇經驗的新人演員外，也有不少演藝科系的學員加入，例如畢業於台大戲劇研究所的黃士勛、正就讀台大戲劇系的劉峻豪與陳厚錡等，相對青澀的他們，在談到課程心得時，更興奮說道：「這才是我想學到，不同於學校的戲劇課。」一般戲劇課程都是在做舞台劇表演，而TDI的課程是直接用鏡頭教他們怎麼表演，非常特別、收穫很多。北藝大畢業幕後轉幕前的謝永德詼諧分享：「以前都是在台下兇演員，現在站在台上，才了解到作為演員的困難。」
凱渥名模白彌兒（Mia）在與同學分享的過程中更感動落淚，表示自己為了增進戲劇能力，上過各類型的演藝課程，還曾每周南下高雄上課，TDI台灣夢幻學院的這堂實戰課程收穫最多，非常享受拍攝的感覺以及和同學們的互動，期許自己能在戲劇方向繼續努力。而從專業模特兒轉型演員的曾昕晨，則因為精緻的外貌，讓莊凱勛決定讓她在練習劇中扮演乞丐，希望打破她完美的外在形象，展現不同面向的自己。