COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

原子少年變混混？陳峻廷演技大爆發　影帝：看到多元性

▲《原子少年》陳峻廷（左）化身小混混，與新人演員曾昕晨拍攝短片。（圖／凱渥）
▲《原子少年》陳峻廷（左）化身小混混，與新人演員曾昕晨拍攝短片。（圖／凱渥）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-28 19:00:002022-08-28 19:04:13

TDI台灣夢幻學院第二期課程報名正式啟動，作為最強男團選秀節目《原子少年》與熱播真人秀《為你唱情歌》指定合作培訓機構，上課時總是「星光熠熠」，學生除了有「AcQUA」成員黃莑茗、須弘道、李秉諭（貢丸）、林毓家、盧佾暘，與《原子少年》火星的陳峻廷、夏浦洋、曹家齊等，還有星二代小禎14歲愛女Emma、洪曉蕾15歲女兒Dora等，讓同學直呼：「每次上課都能遇到明星。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金鐘影帝莊凱勛（右）在街頭指導 《原子少年》陳峻廷（左）與新人演員曾昕晨拍戲。（圖／凱渥）
▲金鐘影帝莊凱勛（右）在街頭指導 《原子少年》陳峻廷（左）與新人演員曾昕晨拍戲。（圖／凱渥）
TDI台灣夢幻學院昨（27）日請到金鐘影帝莊凱勛開設第一期影像表演課，帶領學員陳峻廷、黃士勛、謝永德、曾昕晨、白彌兒、黃珮琪、盧姵勻、劉峻豪、陳厚錡、林毓家等，從接受自己、建立角色外觀、讀本、到走位與實際拍攝，來了解鏡頭語言並一步步深入劇本角色。《原子少年》陳峻廷在影像拍攝課程中演出不良少年，有一段與同學爆發肢體衝突的戲，莊凱勛親自化身導演兼攝影師，指導動作與感情的詮釋，讓學員能從實地練習得到更多經驗與體悟。

課程結束前，學員們一起透過大螢幕分析表演、分享課程學習心得，莊凱勛不藏私地分享從業多年的經驗談：「演戲是回歸生活，學習處理心和生活。」聊起對學員們的第一印象，他覺得與自己生日差2天的陳峻廷個性鮮明，和自己很像，過程中有看到他的進步與多元性。陳峻廷也分享，自己一直有當演員的夢想，而很開心因為參加《原子少年》而有機會被大眾看到，也鼓勵同學任何機會都值得去嘗試，可以透過接觸不同面向的表演活動，來更認識自己、增加經驗。

▲莊凱勛到TDI台灣夢幻學院開設第一期影像表演課。（圖／凱渥）
▲莊凱勛到TDI台灣夢幻學院開設第一期影像表演課。（圖／凱渥）
TDI同學中，除了已具備戲劇經驗的新人演員外，也有不少演藝科系的學員加入，例如畢業於台大戲劇研究所的黃士勛、正就讀台大戲劇系的劉峻豪與陳厚錡等，相對青澀的他們，在談到課程心得時，更興奮說道：「這才是我想學到，不同於學校的戲劇課。」一般戲劇課程都是在做舞台劇表演，而TDI的課程是直接用鏡頭教他們怎麼表演，非常特別、收穫很多。北藝大畢業幕後轉幕前的謝永德詼諧分享：「以前都是在台下兇演員，現在站在台上，才了解到作為演員的困難。」

凱渥名模白彌兒（Mia）在與同學分享的過程中更感動落淚，表示自己為了增進戲劇能力，上過各類型的演藝課程，還曾每周南下高雄上課，TDI台灣夢幻學院的這堂實戰課程收穫最多，非常享受拍攝的感覺以及和同學們的互動，期許自己能在戲劇方向繼續努力。而從專業模特兒轉型演員的曾昕晨，則因為精緻的外貌，讓莊凱勛決定讓她在練習劇中扮演乞丐，希望打破她完美的外在形象，展現不同面向的自己。

原子少年麗寶樂園開唱！4大行星壓軸　小孩：沒幻想過

《原子》7帥合體！黃文廷回味奪冠　林佳辰曝選秀遇挫折

原子少年商演豐收！「地球」林佳辰撒錢　犒賞自己送大禮

《原子少年》帥挺愛迪達　林佳辰、林煥鈞視MAX為偶像

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀