中資大舉入侵柬埔寨西港　民眾抱怨：已被中國併吞

近期柬埔寨工作詐騙在台灣引發熱烈討論，意外地讓施亞努市（Sihanoukville，又稱西港）躍上國際新聞版面。這裡距離首都金邊約4小時車程，是柬埔寨的第二大城，港口貿易造就了當地的經濟發展，也吸引了大量中國資金湧入。除了處處可見的中文招牌，中國餐館、卡拉OK、飯店，讓人以為自己身處在中國的某個城市。有數據顯示，約有15萬中國人居住在西港，但柬埔寨本地人僅約10萬人。
《日經亞洲》28日報導指出，越來越多中資企業湧入西港，推動各項領域快速發展，當地的飯店、賭場、按摩館、餐廳等，超過九成都是由中國人所擁有。除了商業投資店，西港「雲壤海軍基地」（Ream Naval Base）的建設，更讓人看到中國在軍事方面的投入。雲壤基地靠近馬六甲海峽與南海，地理位置具有高度重要性，這一點也讓美國擔心，雲壤基地未來將成為中國的專用海軍基地，讓中國軍隊有能力連接太平洋和印度洋的海上通道。對此，當地人也忍不住抱怨：「這個地區已被中國併吞」。
當地記者表示，越來越多來自中國的工人進入雲壤基地參與建設工程，載滿土壤的卡車來來回回進入基地，如果有當地人想要接近，會馬上被柬埔寨士兵攔下來，「幾乎沒有居民會靠近基地了」。
美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析衛星影像指出，雲壤基地內可能有新的碼頭。《華盛頓郵報》就曾引述北京官員的說法，該基地未來將有「一部分」由中國海軍使用，外界擔心這裡可能成為中國解放軍在海外的第二座基地。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月初訪問柬埔寨時，曾與該國總理洪森（Hun Sen）會晤，並敦促洪森政府對中國在雲壤基地的活動保持公開透明。