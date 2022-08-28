粉絲巧遇基努李維！隨口邀約來婚禮　本尊現身全場嗨翻

好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）以親和形象聞名，近日他親民的舉動再度掀起討論。日前一名英國粉絲在一間酒吧，偶遇巨星基努李維，開心與他小酌後，還大膽邀請對方出席自己隔天的婚禮，沒想到基努李維不僅答應還真的現身婚禮，讓粉絲感到又驚又喜！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《新聞周刊》（Newsweek）報導，英國一對新人詹姆斯和妮基（James、Nikki Roadnight）上週末在北安普敦郡的福利斯大廳酒店（Fawsley Hall Hotel）舉辦婚禮，兩人成為夫妻後，跑到飯店酒吧慶祝，竟巧遇入住同一間飯店的基努李維，身為粉絲的詹姆斯便上前邀約他喝一杯，毫無架子的基努李維也接受了，接著詹姆斯更鼓起勇氣，進一步詢問「願意來我們的婚禮嗎？」沒想到，基努李維一口答應後，真的依照約定到了現場。▲基努李維驚喜現身，讓這對新人又驚又喜。（圖／翻攝自Nikki Roadnight推特）基努李維的出現，立刻成為婚禮中一大驚喜，新娘妮基更表示，他不僅沒有馬上離開，還展現親民作風，在會場待了10幾分鐘，與賓客寒暄、互動，更大方接受合照要求，雖然有人向基努李維敬酒，不過他以自己剛結束一段長途飛行而婉拒，隨後便向現場賓客告辭，回到房間休息。不過他大方又親民的舉動，再次圈粉無數，也讓這對夫妻留下一個難忘又特別的回憶。▲新娘妮基表示，基努李維沒有馬上離開，還跟現場來賓互動。（圖／翻攝自Nikki Roadnight推特）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 喪偶、女兒胎死腹中 基努李維20年後再擁抱真愛最寂寞的一顆星！基努李維喪偶失女 單身20年後再覓真愛「明星夫妻」逛墾丁大街求偶遇！5萬人朝聖嗨爆：太親民澳洲街頭捕獲天王！周杰倫「1親民舉動」 幸運路人狂讚