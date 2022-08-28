高科技產業移入　蔡英文挺徐定禎：翻轉苗栗的最好機會

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蔡英文進一步表示，因為經濟持續發展，所以整體國力是持續增加。希望未來苗栗可以建設更多，過去徐定禎不斷提醒中央政府，所以政府對於苗栗的投資也非常多。希望下個階段，當中央要加碼投資地方的時候，有個好人才，可以中央地方一條心，把建設做得更好、把長輩照顧更好、把孩童照顧更好。所以特別推薦徐定禎，拜託在場鄉親，給徐定禎最大的支持。
蔡英文強調，這次是翻轉苗栗的最好機會，徐定禎是一個非常踏實的人，他做過頭份的鎮長、市長。這幾年頭份發展了很多，他剛接手的時候，頭份是負債6千萬，可是當他任滿的時候，頭份的盈餘有3億多。這個市長嚴守財政紀律，還開闢財源。而且，照顧每一個頭份市的市民，連寵物都照顧。可以知道這樣的市長，未來一定是會照顧大家的縣長。所以，她非常希望苗栗的下一任縣長是一個會做事、很踏實，而且會管理、嚴守財政紀律的人，讓苗栗的財政可以鍵全。
蔡英文也說，苗栗現在面臨到關鍵的時刻，新的科技業已進入苗栗，這是苗栗發展最好的機會。就在苗栗要翻轉的關鍵時刻，需要中央的資源挹注後，然而當中央資源在苗栗投資時，要有好的縣長、好的鎮長，在地方能夠好好執行，善用國家資源，造福人民、照顧人民，可以讓更多的年輕人來苗栗，讓苗栗有個機會。