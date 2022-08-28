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高科技產業移入　蔡英文挺徐定禎：翻轉苗栗的最好機會

▲蔡英文赴苗栗力挺徐定禎。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文赴苗栗力挺徐定禎。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-28 18:59:45

兼任民進黨主席的總統蔡英文今（28）日赴苗栗，她表示，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎在擔任頭份鎮長、市長時，讓頭份從負債6千萬變成盈餘有3億多元，現在，有很多高科技產業慢慢移入苗栗，是苗栗發展最關鍵的時刻，一定要選一個會做事、會理財、會建設的縣長。

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蔡英文表示，謝謝苗栗讓她2020年得以連任，替大家服務。再來，也感謝大家，在疫情期間團結防疫，配合政府的政策，讓整體疫情可以得到控制，社會維持穩定，經濟持續發展。

蔡英文進一步表示，因為經濟持續發展，所以整體國力是持續增加。希望未來苗栗可以建設更多，過去徐定禎不斷提醒中央政府，所以政府對於苗栗的投資也非常多。希望下個階段，當中央要加碼投資地方的時候，有個好人才，可以中央地方一條心，把建設做得更好、把長輩照顧更好、把孩童照顧更好。所以特別推薦徐定禎，拜託在場鄉親，給徐定禎最大的支持。

蔡英文強調，這次是翻轉苗栗的最好機會，徐定禎是一個非常踏實的人，他做過頭份的鎮長、市長。這幾年頭份發展了很多，他剛接手的時候，頭份是負債6千萬，可是當他任滿的時候，頭份的盈餘有3億多。這個市長嚴守財政紀律，還開闢財源。而且，照顧每一個頭份市的市民，連寵物都照顧。可以知道這樣的市長，未來一定是會照顧大家的縣長。所以，她非常希望苗栗的下一任縣長是一個會做事、很踏實，而且會管理、嚴守財政紀律的人，讓苗栗的財政可以鍵全。

蔡英文也說，苗栗現在面臨到關鍵的時刻，新的科技業已進入苗栗，這是苗栗發展最好的機會。就在苗栗要翻轉的關鍵時刻，需要中央的資源挹注後，然而當中央資源在苗栗投資時，要有好的縣長、好的鎮長，在地方能夠好好執行，善用國家資源，造福人民、照顧人民，可以讓更多的年輕人來苗栗，讓苗栗有個機會。

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