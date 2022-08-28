跨越百年「山本悌二郎銅像」文化賦歸　高美館開箱

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謝長廷大使表示，這次與高雄市長陳其邁商量推動山本先生銅像返鄉，歸功於臺、日官方與民間的善意推進，睽違一甲子這座銅像從佐渡島坐船、搭機，橫越2700公里再度回到故土，佐渡市更是以辦喜事的興奮心情來看待這件事，期盼未來能讓更多國人有機會欣賞這件重要的作品。
高雄市長陳其邁說，高雄不但是山本悌二郎推動在臺第一座現代化糖廠「橋仔頭糖廠」的基地，後來他開發屏東糖業的開展並協助二峰圳的建設時，仍是以高雄為他落腳的處所，可見他對高雄的重視與情感，而百年後的我們，也同樣感念他當年為城市帶來的豐饒榮光與轉型的貢獻。
文化部次長李靜慧表示，近年文化部持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，繼2020年促成黃土水作品〈山本悌二郎胸像〉返臺由國立臺灣美術館進行修復及翻製，再接再厲推動〈山本悌二郎銅像〉返臺，可謂尋回臺灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。
高雄市副市長史哲表示，佐渡市去年出借〈山本悌二郎〉胸像石膏雕塑3年予國美館修復、翻製及展覽，係黃土水於1928年所作。本次高雄迎回之銅像則為黃土水1927年所作，黃土水是臺灣美術史相當重要的藝術家，該作品之回歸，在回望百年來的藝術發展流轉，也是台日交流重大的里程碑。
高市府文化局長王文翠表示，山本先生銅像再回到高雄後，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另亦複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，原件則交由高美館修復、典藏，成為高雄市重要的有形文化資產。