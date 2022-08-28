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跨越百年「山本悌二郎銅像」文化賦歸　高美館開箱

▲〈山本悌二郎銅像〉歷經長期協調，終於跨越2700公里的距離自佐渡市返抵高雄美術館正式開箱。（圖／高美館提供）
▲〈山本悌二郎銅像〉歷經長期協調，終於跨越2700公里的距離自佐渡市返抵高雄美術館正式開箱。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-28 19:13:27

〈山本悌二郎銅像〉返鄉計畫，歷經長期協調，今（28）日山本先生銅像終於跨越2700公里的距離自佐渡市返抵高雄美術館正式開箱。本次高雄迎回之銅像為臺灣藝術家黃土水1927年所作，歷經百年流轉賦歸，也象徵台日友好與文化交流的珍貴里程碑。

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山本悌二郎先生為1920年代擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當年選定高雄橋頭設置全台第一座新式糖廠，奠定台灣邁向現代化產業發展的基礎，對高雄市發展具重要的歷史貢獻與意義。1927年山本悌二郎因入閣辭去社長職位，當地仕紳為感念其貢獻故委託藝術家黃土水創作銅像並置於橋頭糖廠社宅事務所前，後因物換星移，銅像到了山本先生的故鄉佐渡市。而今回到高雄，意義極為重大。

▲〈山本悌二郎銅像〉歷經百年流轉賦歸，也象徵台日友好與文化交流的珍貴里程碑。（圖／高美館提供）
▲〈山本悌二郎銅像〉歷經百年流轉賦歸，也象徵台日友好與文化交流的珍貴里程碑。（圖／高美館提供）
謝長廷大使表示，這次與高雄市長陳其邁商量推動山本先生銅像返鄉，歸功於臺、日官方與民間的善意推進，睽違一甲子這座銅像從佐渡島坐船、搭機，橫越2700公里再度回到故土，佐渡市更是以辦喜事的興奮心情來看待這件事，期盼未來能讓更多國人有機會欣賞這件重要的作品。

高雄市長陳其邁說，高雄不但是山本悌二郎推動在臺第一座現代化糖廠「橋仔頭糖廠」的基地，後來他開發屏東糖業的開展並協助二峰圳的建設時，仍是以高雄為他落腳的處所，可見他對高雄的重視與情感，而百年後的我們，也同樣感念他當年為城市帶來的豐饒榮光與轉型的貢獻。

▲本次高雄迎回之〈山本悌二郎銅像〉為黃土水1927年所作。（圖／高美館提供）
▲本次高雄迎回之〈山本悌二郎銅像〉為黃土水1927年所作。（圖／高美館提供）
文化部次長李靜慧表示，近年文化部持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，繼2020年促成黃土水作品〈山本悌二郎胸像〉返臺由國立臺灣美術館進行修復及翻製，再接再厲推動〈山本悌二郎銅像〉返臺，可謂尋回臺灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。

高雄市副市長史哲表示，佐渡市去年出借〈山本悌二郎〉胸像石膏雕塑3年予國美館修復、翻製及展覽，係黃土水於1928年所作。本次高雄迎回之銅像則為黃土水1927年所作，黃土水是臺灣美術史相當重要的藝術家，該作品之回歸，在回望百年來的藝術發展流轉，也是台日交流重大的里程碑。

高市府文化局長王文翠表示，山本先生銅像再回到高雄後，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另亦複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，原件則交由高美館修復、典藏，成為高雄市重要的有形文化資產。

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