台中市大屯區民主聯誼會 宣示推動第二次民主改革

台中市大屯區民主聯誼會今日舉辦35週年慶感恩餐會，民進黨台中市長候選人蔡其昌、立委莊競程、何欣純及民進黨新生代議員蔡耀頡、張家銨等全程參與。會中公布新的「黃虎民主建國」會旗，宣示在台灣島內完成突破黨禁、培養本土政黨的第一次民主改革任務後，未來將以解決台灣在國際間的「國家承認」問題，以及落實國家正常化，做為第二階段打拼民主改革新目標。

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聯誼會長林清煇表示，台灣自1949年起施行長達38年戒嚴令，戒嚴時期的「黨禁」不但限制人民的結社自由，在強人獨裁高壓統治下，亦無任何言論自由可言。當時如果發表批評政府或統治者的言論，不但可能引來牢獄之災，甚或直接被帶走槍斃，家屬有時連屍體都不可得。

他說，直到1986年不滿威權政府的黨外人士，抱著「甘願承受苦難，將生死置之度外」精神，於台北圓山飯店成立新政黨並取名為「民主進步黨」，1987年聯誼會的創會員們亦響應民主潮流，成立「大屯區民主聯誼會」，並協助民進黨陸續成立民進黨台中縣、市黨部，為中部地區打下突破黨禁的堅強基礎。

林清煇指出，當時黨政軍都受到國民黨嚴格控制，當權者都透過媒體把民進黨醜化成洪水猛獸，並把民進黨員抹黑成叛亂份子。但來自四面八方的聯誼會成員幾乎都像原本的會旗一樣，把民進黨當成是自己的小孩捧在手掌心細心呵護，中部地區主要公職候選人例如許榮淑、何春木等，也大都是聯誼會成員。

會長林清煇表示，島內的第一次民主改革，在突破黨禁和言論自由這兩大基礎上，都已陸續取得階段性的成果。現在台灣面臨最大的生存挑戰，是中共想要併吞台灣的野心。尤其國共兩黨聯手將兩岸視為「國共之間爭取國際間中國唯一代表權」的內戰問題，讓台灣遲遲無法以獨立國家的身分加入聯合國，對於台灣的生存發展產生嚴重的阻礙。