台中市大屯區民主聯誼會 宣示推動第二次民主改革

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他說，直到1986年不滿威權政府的黨外人士，抱著「甘願承受苦難，將生死置之度外」精神，於台北圓山飯店成立新政黨並取名為「民主進步黨」，1987年聯誼會的創會員們亦響應民主潮流，成立「大屯區民主聯誼會」，並協助民進黨陸續成立民進黨台中縣、市黨部，為中部地區打下突破黨禁的堅強基礎。
林清煇指出，當時黨政軍都受到國民黨嚴格控制，當權者都透過媒體把民進黨醜化成洪水猛獸，並把民進黨員抹黑成叛亂份子。但來自四面八方的聯誼會成員幾乎都像原本的會旗一樣，把民進黨當成是自己的小孩捧在手掌心細心呵護，中部地區主要公職候選人例如許榮淑、何春木等，也大都是聯誼會成員。
會長林清煇表示，島內的第一次民主改革，在突破黨禁和言論自由這兩大基礎上，都已陸續取得階段性的成果。現在台灣面臨最大的生存挑戰，是中共想要併吞台灣的野心。尤其國共兩黨聯手將兩岸視為「國共之間爭取國際間中國唯一代表權」的內戰問題，讓台灣遲遲無法以獨立國家的身分加入聯合國，對於台灣的生存發展產生嚴重的阻礙。
時值美中爭奪國際霸權地位，開啟新的國際冷戰格局，且美國的新印太戰略已明確將中國視為主要的潛在敵人，導致台灣的戰略地位越顯重要，因此未來聯誼會將開展第二次民主改革，透過推動台灣正名、制定新憲法並以「台灣」名義加入聯合國運動等方式，解決台灣的「國際承認」問題，在聯合國取得合法地位，成為真正具有獨立主權的正常化國家。