專訪／「十項全能」孟祥祖談孤獨　當無聊宅男感情不強求

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從開始接觸不熟悉的棒球領域，到現在節目錄製完畢，孟祥祖前後大約花了將近8個月的時間練習，雖然一開始表現並不出色，不過他認為還算是在自己預料之內，「我有到一定的水準，後期還是有達到自己的標準就好。」
孟祥祖自認在節目上被罵得最慘，不過他不氣餒也問心無愧，「我不認為我表現很差，反而覺得在打棒球方面，我算打得不錯，他們罵我，應該只是想要我變更好。」孟祥祖把教練的指責，轉化成向前的動力，從他堅定的眼神，平和的語氣，可以看出他本身就有足夠的自信心，即使遇到酸民的抨擊，仍能保持健康的心態，「我不太會走心，那是他們（酸民）不了解我，如果他們認識我，就會給我肯定。」
談及運動生涯，孟祥祖透露自己大約25、26歲就退役，後來多半從事模特兒、拍廣告等工作，這次能藉由節目，再次燃起運動魂、享受團體生活，以及體驗團隊精神，他相當珍惜這段得來不意的時光，「我們為了要贏球，一起付出，相互扶持的感覺真的很棒。」孟祥祖表示在30歲左右時，曾一度想回到運動場上揮灑汗水，「那一年我決定自己出來練，都在大半夜、沒有人的時候練習。」雖然孤單，不過那些心血，確實也讓孟祥祖在當年拿下全國運動會冠軍，「現在回頭想，我很感謝那個沒有放棄的自己。」
在訓練期間，呂佳彬和孟祥祖展開短暫的同居生活，他自認當時非常好奇對方的感情狀態，而孟祥祖談到這，語氣沒有男神般的難親近，眼神也沒有男孩般的羞澀，反而是給人成熟、穩重的安定感，他表示目前已經空窗快2年，因為自己比較宅、不太會主動與人交談，所以長期「被動」下來，感情只能順其自然，「我覺得談感情就是要天時地利人和，而且我比較被動，所以很常就不了了之。」不過他強調自己生活單純、情感專一，想撕掉大眾眼裡「練體育就是渣男」的標籤，還自嘲：「我沒事基本上都在家，算是無聊的人。」