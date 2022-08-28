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蘇治芬也到！蔡英文大讚劉建國：勇敢挑戰反改革的家族

▲蔡英文赴雲林力挺劉建國，蘇治芬也同台。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文赴雲林力挺劉建國，蘇治芬也同台。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-28 20:29:27

兼任民進黨主席的總統蔡英文今（28）日出席雲林縣百工百業後援會成立大會，蔡英文在雲林鄉親歡呼聲中進場，現場支持者熱情揮舞選舉旗幟，「總統好」、「劉建國凍蒜」的喊聲不絕於耳。蔡英文上台授予民進黨雲林縣長參選人劉建國戰旗，預祝年底大選旗開得勝。蔡並在致詞時表示，劉建國擔任立委以來，每一天都在為雲林拚建設、拚福利，11月26號選舉，是雲林關鍵的一戰，也是台灣關鍵的一戰，希望能把劉建國送進雲林縣政府，讓認真打拚的劉建國為雲林鄉親服務。

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▲劉建國參選雲林縣長，力阻張麗善連任。（圖／民進黨提供）
▲劉建國參選雲林縣長，力阻張麗善連任。（圖／民進黨提供）
蔡英文致詞時說，今天是民進黨第一場百工百業造勢。選在雲林舉辦有很重要的意義，因為雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏，台灣就會贏。
 
蔡英文表示，大家團結一起，用手中的選票，給最認真、最努力的劉建國做雲林縣長的機會，為大家服務。今天，她最敬重的蘇治芬前縣長也到場，蘇勇敢打拚一輩子，跟地方勢力對抗，最重要的，就是要把雲林變成一個清廉、進步的好地方。
 
蔡英文說，除了蘇治芬，另一個勇敢的人就是劉建國。劉做立委以後，每一天都在為雲林打拚，他拚建設、拚福利。「我聽說，很多中央各部會都會怕接到他的電話，有時候不敢接，因為電話一來，劉建國都在問雲林建設的進度、經費有沒有找到？所以，我們有一個好的立委，每天看緊雲林的建設」。
 
蔡英文說，這麼勇敢、認真、打拚的劉建國，大家要給他最大的支持，讓他做縣長，為雲林鄉親服務，拚福利、拚建設，讓雲林大發展。
 
蔡英文說，雲林是台灣最重要的「農業首都」。台灣人吃的菜、吃的米、吃的豬肉、吃的水果，很多都是雲林鄉親辛苦種的、養的，在蘇治芬做縣長的時候，雲林的農業已經有很好的基礎。

蔡英文也說，台灣的科技代表性護國神山產業，也可以來到雲林，對未來雲林科技的發展，非常重要。所以，劉建國也去爭取半導體廠商來雲林投資，讓雲林更熱鬧，有更好的工作機會，也讓雲林子弟可以留在雲林故鄉打拚。劉建國爭取半導體工廠來雲林，也爭取台灣大學在虎尾，替年輕人上課，以後這些年輕人，都可以在科技業發展，變成科技人才。

蔡英文問大家，「我們是要讓雲林更進步、更熱鬧，還是繼續讓地方派系阻擋雲林的發展？」這個選擇很清楚，11月26號的選舉，就是雲林關鍵的一戰，也是台灣關鍵的一戰。劉建國勇敢挑戰雲林反改革的家族，這是一件很勇敢的事，這戰一定要贏。

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