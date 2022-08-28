男星不只家暴！太太懷孕期間還約砲 孩子出生後搞失聯
大陸男星王東曾演出陸版《流星花園》，近來則是因為演出《與君初相識》中的仙師一角走紅，近來卻被太太Annepple爆出家暴，事件尚未落幕，又扯出案外案，Annepple透露王東在自己懷孕時，跑去外面約砲，震驚許多人。
Annepple先是曝光了王東的家暴影片，之後有網友在留言處留言表示：「我跟你老公約過砲。」Annepple則回道：「我知道，我懷孕的時候，對吧。」不以為意的語氣意外扯出案外案，後來網友澄清只是隨便發的，但Annepple的回應已經發酵，因此再度引起外界對這件事的討論。其實Annepple、王東的婚姻早已出現問題，在今年4月時，Annepple透過微博公開「尋夫」，發文提到：「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息，我和寶寶都想你。」
在Annepple公開家暴影片後，王東27日對太太的指控做出回應：「對於佔用公共資源跟大家道歉，也對我當時的過激行為道歉。但是現在，我終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了。我曾經對生活也有期許，努力過，包容過，毫無喘息的控制不是正常的夫妻關係。但是我真的很想說一下，這並非是事情的全貌和真相。已委託律師處理相關事宜，請大家給予我們一些私人空間，對不起打擾大家了！」
※【NOWnews 今日新聞
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