超值無國界 ─ MG HS 1.5T試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
自2021年底就陸續有MG重返台灣的消息，且是由中華汽車負責生產，進入國產車市場，為國產車市場注入新血，在經過一段時間的各種傳言與前期消息，MG至2022年8月才正式公開亮相，首波引進的是其海外銷售主力車系 ─ HS，並同步引進傳統汽油動力與PHEV插電式混合動力兩款車型，本次試駕的 則是1.5 T汽油動力車型。
提到MG品牌，1924年成立於英國，以生產小排氣量跑車聞名，饒富駕駛樂趣，擄獲不少車迷喜愛，只是與許多英國品牌相同，歷經經營方的分分合合，最終都由他國集團收購，MG也在2005年由中國的南京汽車集團收購，接著2007年南京汽車集團在被上海汽車集團〈簡稱上汽〉收購，因此MG也跟著來到了上海汽車集團，MG也經過重整，上汽也收購MG設計部門，設計MG與上汽旗下部分品牌新車。這回MG重回台灣，則是由中華汽車負責生產，並成立台灣英倫摩里斯汽車事業股份有限公司負責銷售與售服等工作，引進的HS車系正式MG當前行銷全球的主力車款。
事隔多年後，MG以最流行中型SUV切入台灣市場，自品牌發表時就表示主打高CP值，引進的兩個動力車型，單就配備上的確是給足了滿滿的牛肉，幾乎你想得到的配備都給配上了，起初1.5T車型原設定於100萬內，本次試駕時MG方更表示將會進一步壓至95萬內，更是增大了吸引力。
在此之前的預賞會中，初次見到HS，第一印象是實車比照片好看，尤其車頭的直柵水箱護罩中的直柵採有點外擴扇形設計，相當搶眼，搭配銳利的LED頭燈，別有自己的風格，不過整體來說，在HS好似都會看見一些他牌車款的影子，但組合在一起後，也不會太不協調，流暢的線條造型，算是合乎台灣消費者胃口，而引進台灣的HS，直接配置了Trophy專屬套件，水箱護罩、前保桿、後視鏡、車頂行李架與標準車型有所不同，再搭配紅色煞車卡鉗，增添了動感氣息。
進入車內，更可以感受到MG滿滿的誠意，首先在車內用料質感部分，所有伸手所及之處，都是用皮革或軟質塑料包覆，幾乎摸不到廉價的硬質塑料感，車內以黑色為基調，搭配紅色縫線與類金屬飾板，相當簡約，由於配置了Trophy專屬套件，因此車內還配上了前座跑車座椅與跑車化三輻方向盤，厚實的座椅提供不錯的支撐性與包覆性，只是腰靠部位略為凸出，腰部支撐尤其明顯，我個人是不太適應，但這部分的乘坐喜好度就見仁見智了；空間與後座乘坐感部分，軸距達2,720mm的HS，在車內縱向空間部分有水準之內的充裕表現，以駕駛座乘坐身高171cm的駕駛位置為基準，後座乘坐身高172cm的乘客，膝部距離前座椅背約莫還有兩個拳頭的距離，同時後座椅背具有角度可調功能，後傾後可提供更舒適的乘坐感。
重返台灣的MG，為吸引消費者青睞，就是端出滿滿牛肉，所以當前幾乎所有想得到的配備在HS上都看得到，包括：雙前座電動調整座椅、全景式天窗、12.3吋數位儀錶、10.1吋懸浮式觸控螢幕、無線充電板、前後座各兩組USB插座等配備一應俱全，在同級車上都未必如此豐富，且HS 1.5T會壓低在95萬內，等於是用同級入門價就可以擁有最頂的配備。
而以觸控螢幕為主要功能操作介面的車載系統，雖然在中控台下方設有快捷鍵，但在選單設定上，沒有上一頁的功能，不同功能的切換順暢度還是有進步空間，因此操作時需要一點時間適應。
動力部分，試駕的HS 1.5T搭載排氣量1,548c.c.的缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出180PS/5,600rpm最大馬力，與達29.1kgm/1,500~4,000rpm之最大扭力，搭配7速DCT雙離合器自手排變速系統，並且具有Super Sport/Sport/Normal/Eco四種動態基本模式，另有自訂模式可供駕駛依喜好配置動力輸出、轉向與換檔特性等。
實際試駕，在Normal模式下，動力輸出相對平順，特性有點像雙離合器剛流行時的車款，引擎低轉速時的動力較緩，須等到轉速拉到約2,000rpm後才有動力湧現感，所以對動能較要求的朋友可調到Sport或Super Sport模式，動力輸出反應會靈敏許多，而無論在哪個模式下，中段動力輸出好球帶的動能十分充沛，甚至算是帶勁的，而HS 1.5T也配有方向盤換檔撥片，可多利用控制轉速，也能增加一些駕駛樂趣。
而試駕過程中，印象最深刻的是車內靜肅性表現非常好，尤其是對於底盤下的噪音抑制在同級車中可說是相當優秀，而整體的行路質感不錯，避震系統設定偏向初段硬、中後段舒適，路感清晰，轉向操駕算是好上手的，容易操控，當過彎速度加快，側傾也就會隨之加大，畢竟是台大眾取向的SUV，並不會設定的那麼熱血；不過後座的乘坐感部分，即便座椅很舒適，但路面的跳動感還是略為明顯，稍嫌可惜。
未來正式上市後將會採單一規格販售的HS 1.5T，就是主打高CP值，除了上述配備，達Level 2等級的半自動駕駛輔助系統也同樣配好配滿，包括：全速域的ACC主動巡航系統、TJA交通壅塞輔助系統、LKA車道保持輔助系統、FCW前方碰撞預警系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統等，十分齊全，另還有HDC陡坡緩降與HAS陡坡起步輔助系統，其中以撥桿控制的主動巡航系統，操作上同樣需要時間去習慣適應。
整體來說，HS 1.5T合乎原廠強調高CP值的設定與表現，如果你對品牌沒有特別的情節，想買一款超值的SUV，HS 1.5T的確是不錯的選擇，至於大家關心的售後服務部分，MG表示到2022年底前會在台灣共建置九座服務據點，並至2024年在建置約達30座據點，以提供更完善服務。MG HS預計會在9月正式發表，正式售價屆時也會公布，除了1.5T車型，另外也相當受到關注的PHEV插電式混合動力車型，MG預計也會在發表後提供媒體試駕，對HS PHEV有興趣的朋友可以敬請期待。
| 車型
| MG HS 1.5T
| 長寬高(mm)
| 4,610x1,876x1,685
| 軸距(mm)
| 2,720
| 車重(kg)
| 1,548
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,548
| 最大馬力(PS/rpm)
| 180/5,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 29.1/1,500-4,000
| 變速系統
| 7速DCT雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/50R 18
| 預估建議售價
| 95萬以內