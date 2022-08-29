S2O買一送一擠爆5萬人？羅百吉逆風挺：台灣人不是次等的
「S2O Taiwan潑水音樂祭」上週末在河濱公園舉辦，因臨時公告11組海外藝人無法參與，又拒絕觀眾退票，掀起粉絲反彈，主辦單位祭出「買一送一」方案彌補，宣告仍有5萬人參與盛會，是歷年來人潮最洶湧的一次，台灣舞曲先驅羅百吉受邀演出，儘管被虧「百大DJ變成百吉DJ」，他仍自豪在現場感受到粉絲的熱情，沒有因大咖未到場失落。
羅百吉昨（28）日在社群平台抒發心聲，「台灣人應該跟外國人得到一樣的尊重，平等的看待。而不是盲目崇洋。今天沒有百大DJ，人數還是破紀錄，門口大排長龍。台灣人的實力，台灣人的票房，是不能忽略的，不應該因為皮膚的膚色而不如外國人。因為台灣人不是次等的！」
音樂祭演出人數眾多，羅百吉表演時間不長，有網友讚美他的出現驚豔整場，也有人調侃他若覺得主辦單位看不起台灣價值，「為什麼還要那麼委屈自己，去刷那小舞台的3分鐘」，他也大方回應，從來沒有嫌過主辦單位，本身不喜歡表演很久，「我已經在美國出唱片了，而且打進美國的排行榜，與百大DJ在同一個榜上，只是你不知道而已。11月份會在美國好萊塢與瑪丹娜跟Lady Gaga同台演出」，透露自己在國外有更大場演出，不介意外界評論。