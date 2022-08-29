泰國電價飆漲、民怨沸騰　前總理喊話：學佛法脫苦海

泰國能源監管委員會8月15日宣布，已批准將9至12月的電價上調18%，創下史上新高。面對民眾不滿聲浪，日前因任期問題遭停職的前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）喊話，要大家「學習佛法結束苦難」，此話一出，被僧侶嗆爆，反問電價上漲跟學習佛法有什麼關係？
泰國政府批准，泰國9至12月的電價可從目前的每度4.72泰銖，一口氣上漲18%，創下歷史新高。政府強調，這是因為俄烏戰爭等因素影響，導致能源供給受到衝擊。然而，隨著電價上漲，物價勢必跟著調升，泰國市井小民這3年來受疫情影響，生活普遍捉襟見肘，高電價、高物價將會使得他們的生活更加難以為繼。然而，身為領導人的帕拉育，面對民眾反彈不僅沒有安慰，反而要他們「學佛法脫苦海」。帕拉育表示，「去學佛法。研究四聖諦並問自己：什麼是苦難？如何解決（苦難）？再看看結束苦難的方法。」
帕拉育的說法顯然無法說服泰國人。當地一間寺廟的住持Phra Phayom Kalayano站出來反嗆帕拉育，「能源價格上漲與四聖諦有何關聯？民眾正受苦，他們不希望電費變得更貴，有些人負擔得起，那些人不會受苦，不過有些人會受苦。」他強調，電價飆升的同時，民眾的薪水並沒有增加，支出變多了，等於荷包縮水了。這些人最後可能無法繳交電費，導致電力被切斷，一旦沒有電，將會很難做事，形成惡性循環。
值得注意的是，泰國僧侶一般不對世俗事務表態，也不干涉政治，會讓他們寧可越界也要為生活成本發聲，顯然情況已經極為嚴重。