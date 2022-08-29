美股大跌！台股跟摔 早盤大跌逾410點、台積電跌破500元
美國聯邦準備理事會主席鮑爾警告，抑制高通膨將令美國家庭和企業「痛苦」，使美股四大指數上週五大跌，其中道瓊工業指數跌逾千點。而台北股市今（29）日早盤也跟摔，開盤沒多久就跌410多點，跌破萬五大關，來到14866點。台積電早盤跌16元，跌破500元來到496元，其他晶圓代工也綠油油，聯發科、鴻海也跌2到3%。
美國聯邦準備理事會主席鮑爾暗示將大力對抗通膨，市場憂心升息幅度將加大，使美股四大指數上週五（26日）大跌，其中道瓊工業指數終場下跌1008.38點，或3.03%，收在32283.40點；標準普爾500指數下跌141.46點，或3.37%，收在4057.66點；以科技股為主的那斯達克指數下跌497.56點，或3.94%，收在12141.71點；費城半導體指數下跌172.623點，或5.81%，收在2798.442點。
受到美股上週五大跌影響，台北股市今日開盤就趴地，早盤大跌410多點，跌破萬五大關，來到14866點，跌幅2.5%以上。台積電早盤跌16元，跌破500元來到496元，跌幅2.7%。同樣為晶圓代工的聯電跌4%，來到39.4元。世界先進與力積電都跌3到4%。而聯發科跌3%以上，來到655元。鴻海也跌超過2%。其他，南亞科、華碩、群創、友達、和碩、國巨、旺宏都跌1到4%之間，大立光則跌5%。