「師大數學哥」辱殉職警惹眾怒 校方發聲了：移送懲委會
台南市2名警員遭明德外役監逃犯刺殺，震驚社會，沒想到事後竟有一名吳姓網紅「師大數學哥」發出仇警言論，表示「被砍死是活該」，引發眾怒。台南市警察局展開調查，約談「師大數學哥」到案說明；而「師大數學哥」也在昨（28）日深夜道歉，承諾日後會謹言慎行。對此，師範大學今日發出兩點聲明表示，將會把吳男移送學生獎懲委員會審議，並提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網。
「師大數學哥」發表仇警言論引發眾怒，認為殉職警察「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」，警方約談說明後以妨害公務、妨害名譽等罪嫌函送。而「師大數學哥」也在昨晚向死者家屬以及社會大眾道歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業，並表示「本人願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受。」
而師範大學今早則發表聲明回應，針對「師大數學哥」所發表之不當言論，說明如下：
一、對於本案2名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤。而該「師大數學哥」對此於臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，本校並將依規定移送學生獎懲委員會審議。
二、該生不當之言論，涉嫌違法部分，另已由警政機關依法處理。本校亦會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網。（編輯：倪浩軒）