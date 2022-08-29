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鷹派言論使9月升息3碼機率提升　法人：短期波動將加劇

▲上週五（26日）金融市場因鮑威爾在全球央行年會發表較市場預期更為鷹派之言論，使全球股市收低，台股29日早盤也跟跌。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲上週五（26日）金融市場因鮑威爾在全球央行年會發表較市場預期更為鷹派之言論，使全球股市收低，台股29日早盤也跟跌。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-29 09:44:34

上週五（26日）金融市場因鮑威爾在全球央行年會發表較市場預期更為鷹派之言論，使全球股市收低。有法人指出，整體而言，考量金融市場短期波動將加劇，因此戰略資產配置上仍維持審慎看法，股票投資宜聚焦擁有股息收益且穩健資產負債表之企業；債券市場維持看好投資等級債；多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。

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富達投信指出，因聯準會更鷹派的言論，使目前利率期貨市場預期聯準會9月升息3碼之機率提升，美國兩年期公債殖利率上揚約16個bp至3.4%，十年期公債殖利率上揚約7個bp至3.04%，持續倒掛顯示市場對未來經濟展望仍有疑慮。另外，升息預期令美元指數突破108.5，加上俄羅斯宣布月底檢修，布蘭特原油升破每桶100美元，歐洲衰退風險升溫，歐元兌美元再度跌破平價。

再來看看美國 8 月製造業 PMI 初值自52.2下滑至 51.3 ，創 2020 年 8 月以來新低；8 月服務業 PMI 初值亦自 47.3 跌至 44.1 ，連跌5個月且創 27 個月新低，且綜合 PMI 指數從 7 月的 47.7 降至 45，新訂單指數三個月來第二次萎縮，惟產出價格再次下滑，顯示通膨壓力略為緩減。歐元區 8 月製造業 PMI 初值續降至 49.7，創26個月新低；8 月服務業 PMI 初值也下降至 50.2。日本製造業同步走弱，服務業指數再度低於景氣榮枯線。整體而言，全球主要國家PMI指數連續兩個月下滑，顯見全球景氣放緩明顯，後續觀察新訂單與產出價格指數走勢。

富達投信表示，自7月初以來，因市場預期聯準會之政策有機會轉向，金融條件出現緩和，風險性資產亦出現反彈，然而，聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾之全球央行年會發表談話，其以1970年代與1980年代居高不下之通膨為例，警告勿過早採取寬鬆貨幣政策，並誓言對抗通膨，且重申繼續升息至通膨回到目標區間。

鮑威爾此番言論強化聯準會鷹派立場，並承認這些政策將對經濟帶來痛苦，但若不採取這些措施，更高的通膨會帶來更大的傷害。目前期貨市場預估聯準會9月升息3碼之機率攀升至61%，年底前尚有5碼升息空間。

儘管美國 7月核心個人消費支出（PCE）物價指數略為下滑，且日前拜登通過4,850億美元之通膨削減法案，但富達投信認為該法案可說是重建美好未來精簡版，對實體經濟影響不大，加上鮑威爾在全球央行年會談話較市場預期更為鷹派，因此預期聯準會為扭轉 7月份以來市場之寬鬆預期，9月份利率會議升息3碼之機率非常高，且預估聯準會此波升息循環之最終利率可能來至4%。再者，儘管目前就業市場維持強勁，然近期PMI與房市等實體經濟數據轉弱，因此認為經濟硬著陸風險將再提升，預估金融市場短期波動將加劇，就資產配置角度而言，對風險性資產維持審慎看法不變。

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