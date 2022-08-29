鷹派言論使9月升息3碼機率提升　法人：短期波動將加劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
再來看看美國 8 月製造業 PMI 初值自52.2下滑至 51.3 ，創 2020 年 8 月以來新低；8 月服務業 PMI 初值亦自 47.3 跌至 44.1 ，連跌5個月且創 27 個月新低，且綜合 PMI 指數從 7 月的 47.7 降至 45，新訂單指數三個月來第二次萎縮，惟產出價格再次下滑，顯示通膨壓力略為緩減。歐元區 8 月製造業 PMI 初值續降至 49.7，創26個月新低；8 月服務業 PMI 初值也下降至 50.2。日本製造業同步走弱，服務業指數再度低於景氣榮枯線。整體而言，全球主要國家PMI指數連續兩個月下滑，顯見全球景氣放緩明顯，後續觀察新訂單與產出價格指數走勢。
富達投信表示，自7月初以來，因市場預期聯準會之政策有機會轉向，金融條件出現緩和，風險性資產亦出現反彈，然而，聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾之全球央行年會發表談話，其以1970年代與1980年代居高不下之通膨為例，警告勿過早採取寬鬆貨幣政策，並誓言對抗通膨，且重申繼續升息至通膨回到目標區間。
鮑威爾此番言論強化聯準會鷹派立場，並承認這些政策將對經濟帶來痛苦，但若不採取這些措施，更高的通膨會帶來更大的傷害。目前期貨市場預估聯準會9月升息3碼之機率攀升至61%，年底前尚有5碼升息空間。
儘管美國 7月核心個人消費支出（PCE）物價指數略為下滑，且日前拜登通過4,850億美元之通膨削減法案，但富達投信認為該法案可說是重建美好未來精簡版，對實體經濟影響不大，加上鮑威爾在全球央行年會談話較市場預期更為鷹派，因此預期聯準會為扭轉 7月份以來市場之寬鬆預期，9月份利率會議升息3碼之機率非常高，且預估聯準會此波升息循環之最終利率可能來至4%。再者，儘管目前就業市場維持強勁，然近期PMI與房市等實體經濟數據轉弱，因此認為經濟硬著陸風險將再提升，預估金融市場短期波動將加劇，就資產配置角度而言，對風險性資產維持審慎看法不變。