▲ ISUZU 六期全車系新車登場！NLR5 噸、NMR6.5 噸商用貨車到齊

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多媒體、標準斗上身
除了更加節能環保，NLR 全面標配全新 7 吋多媒體車機，並整合4鏡頭視野輔助系統，簡化中控台布局外，讓駕駛視線更加清晰簡潔，兼顧實用與安全性；為呼應廣大車主需求，NLR 推出框式完成車（標準斗）車型，降低購車成本與交車等待時間；內套式大梁加厚，提升載重穩定。
6 大主動安全配備
N 系列全面升級商用車唯一雙鏡頭 ADAS 立體影像監測系統，採用立體影像辨識，實現 AEBS 緊急剎車輔助系統、LDWS 車道偏移警示、ASR+IESC 車身動態穩定等主動安全系統，亦搭載 BSD 盲區警示系統，面對台灣複雜多變的路況更加有保障；本次發表的 NLR 與 NMR 車型，亦標配四輪碟煞系統，大幅提升剎車性能，縮短剎車距離，緊急狀況與高速急停時更加安心。
動力滿載 環保節能兼顧
動力方面，六期 NLR、NMR 採用 4JJ1 引擎，符合歐六環保法規，節能又省油，150PS/2,800rpm 大馬力與 38.3kgm/1,600~2,800rpm 的平原式扭力，長時間擁有充沛動力，載重爬坡輕而易舉；為減輕駕駛人的負擔，與增加行車順暢度，N 系列全車系更可選配 NEES 自手排變速箱輕鬆駕馭，不僅傳輸效率佳，用電腦精準控制換檔時機，成就自排車的便利，同時兼顧手排車的省油。
人因設計 提升駕駛舒適度
此外六期車型以人性為設計考量，搭配暗色系內裝，與高質感絨布椅，提升駕駛舒適度，有助於降低疲勞感，加上遼闊視野的圓弧形駕駛台，讓車主們工作輕鬆愜意、得心應手。
9/1~9/8 賞車會全台開跑
為使消費者更加了解六期 NLR 的全新功能，於 9/1 至 9/8 舉辦賞車活動，於上述期間至全台 ISUZU 營業所賞車，就送 24 合 1 迷你工具組，現場拍照打卡再送 ISUZU 百年仕樣紀念保溫瓶。