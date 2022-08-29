U2 MTV成都館明歇業結束36年歷史　老台北人約會聖地沒了

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1980年代出現的MTV電影館，由於價格經濟實惠，又有專屬包廂輕鬆看電影，在早年娛樂管道還沒有這麼多的年代，是很多莘莘學子最愛的休閒消遣之一，每到假日總是大排長龍，有時為了等包廂，排隊數小時都可能。由於隱密性高，又有舒適的沙發座椅、飲料，慢慢成為許多年輕男女的「約會聖地」，也是電影愛好者享受與現實脫離的獨處好去處，還可以揪上三五好友一起吃吃喝喝歡樂一下午，不少人都直言MTV是「多少台北人的第一次」，而U2更是眾多MTV品牌比較高檔的選擇。
懷舊大師張哲生在粉專回顧，30多年前視聽中心（MTV、KTV）開始盛行，當年還有吸引力、瘋馬、U2、你會紅、巴塞隆納、太陽系、天王星、快樂時光、錢櫃等店，尤其在西門町萬家爭鳴。頭號粉絲更回憶：「那時同學在你會紅KTV好像還可以錄製自己的伴唱光碟片呢！」引發熱烈回響。
多年來隨著Netflix、 YouTube、friDay、Disney+等影音平台崛起，MTV便逐漸式微，過去輝煌的影音視聽據點也黯然收場。猶記得2015年上映的《我的少女時代》電影，描繪1990年代背景中，主角徐太宇（王大陸飾）和林真心（ 宋芸樺飾），閒坐泡沫紅茶店、溜冰耍帥等相處時光，其中兩人便是在萬年大樓9樓的U2包廂內看電影。
如今，僅存「U2 MTV」努力抗衡時代變遷，業者發出的U2成都館停業公告，表示「8/30起因租約到期停止服務」，為保護會員權益，同時告知「在成都館購買的團體票與電子票皆可繼續於其他分館使用」，手中還握有票券的民眾，可於台北萬年、忠孝、三重、板橋，桃園、中壢，台中、逢甲等館繼續使用。