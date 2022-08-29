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U2 MTV成都館明歇業結束36年歷史　老台北人約會聖地沒了

▲U2 MTV電影館西門町「U2成都館」，因租約到期將於8/30凌晨3點半熄燈歇業，結束1986年開設以來36年歷史。（圖／張哲生提供）
▲U2 MTV電影館西門町「U2成都館」，因租約到期將於8/30凌晨3點半熄燈歇業，結束1986年開設以來36年歷史。（圖／張哲生提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-29 13:02:192022-08-29 13:26:40

擁有不少6、7年級生青春回憶的西門町「U2 MTV」成都館即將歇業！官方已在官網及粉專上發出公告，將於明（30）日凌晨3點半正式熄燈，原因是「因租約到期將停止服務」。1986年開設的「U2成都館」是U2的第一家門市，早年是相當熱門的約會聖地，不少5、6年級生大多曾造訪消費，消息一出引來粉絲感嘆「時代的眼淚」、「國中週末幾乎都泡在裡面看電影」、「又一個年輕的回憶消失了」。

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1986年U2電影館成立，於西門町成都路上、鄰近國賓戲院開設第一家「U2成都館」，在當年最繁華的熱鬧商圈備受喜愛，接連成立多家分館；1990年代初期，台北市便盛行著U2、瘋馬、吸引力、太陽系、快樂時光等MTV與KTV視聽中心；U2也將版圖逐漸拓展至新北市、桃園中壢、甚至台中逢甲等地。還記得約莫2010年左右，當西門町萬年大樓9樓的瘋馬停業後，還是由U2接手進駐。

1980年代出現的MTV電影館，由於價格經濟實惠，又有專屬包廂輕鬆看電影，在早年娛樂管道還沒有這麼多的年代，是很多莘莘學子最愛的休閒消遣之一，每到假日總是大排長龍，有時為了等包廂，排隊數小時都可能。由於隱密性高，又有舒適的沙發座椅、飲料，慢慢成為許多年輕男女的「約會聖地」，也是電影愛好者享受與現實脫離的獨處好去處，還可以揪上三五好友一起吃吃喝喝歡樂一下午，不少人都直言MTV是「多少台北人的第一次」，而U2更是眾多MTV品牌比較高檔的選擇。

懷舊大師張哲生在粉專回顧，30多年前視聽中心（MTV、KTV）開始盛行，當年還有吸引力、瘋馬、U2、你會紅、巴塞隆納、太陽系、天王星、快樂時光、錢櫃等店，尤其在西門町萬家爭鳴。頭號粉絲更回憶：「那時同學在你會紅KTV好像還可以錄製自己的伴唱光碟片呢！」引發熱烈回響。

多年來隨著Netflix、 YouTube、friDay、Disney+等影音平台崛起，MTV便逐漸式微，過去輝煌的影音視聽據點也黯然收場。猶記得2015年上映的《我的少女時代》電影，描繪1990年代背景中，主角徐太宇（王大陸飾）和林真心（ 宋芸樺飾），閒坐泡沫紅茶店、溜冰耍帥等相處時光，其中兩人便是在萬年大樓9樓的U2包廂內看電影。

如今，僅存「U2 MTV」努力抗衡時代變遷，業者發出的U2成都館停業公告，表示「8/30起因租約到期停止服務」，為保護會員權益，同時告知「在成都館購買的團體票與電子票皆可繼續於其他分館使用」，手中還握有票券的民眾，可於台北萬年、忠孝、三重、板橋，桃園、中壢，台中、逢甲等館繼續使用。

▲不少人享受在豐富片藏前，慢慢挑選自己喜愛的電影。（圖／張哲生提供）
▲不少人享受在豐富片藏前，慢慢挑選自己喜愛的電影。（圖／張哲生提供）
▲步上西門町位於2樓的U2成都館前，可先看到最新上映及年度百大片單排行。（圖／張哲生提供）
▲步上西門町位於2樓的U2成都館前，可先看到最新上映及年度百大片單排行。（圖／張哲生提供）
▲業者發出「U2成都館」停業公告。（圖／翻攝自U2電影館官網）
▲業者發出「U2成都館」停業公告。（圖／翻攝自U2電影館官網）

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