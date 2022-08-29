「錢」進北極！中俄力爭極地天然資源　北約美國誓言反制

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近年來中美抗衡局勢逐漸成形，北京積極推動「一帶一路」倡議時，便將北極航道定位為3大主要海上通道之一。就地緣位置來看，中國並非傳統環北極國家，因此將自己定位為「近北極國家」與「重要利益攸關方」，在2018年發布的《北極政策》白皮書中展現搶占北極航道的野心；法源上來看，由於目前北極並無國際通行的法律體系，中國多次以《國際海洋法公約》要求環北極國家不得侵害他國在極地水域的自由航行權。
北京將極地水域的通行定義為「冰上絲綢之路」，過去傳統航線必須經由麻六甲海峽、沿蘇伊士運河耗費五周才能到歐洲，但北極航道包含東北、西北與中央航道，不僅可以避開海盜攻擊，沿北極航線運送貨物還能大幅減短時間，只需三周就能抵達，為此中國政府多番鼓勵企業進行科考研究，試圖從民間與政府力量強化對北極的戰略連結。
由於北極海下的戰略資源讓各國蠢蠢欲，近來北約與美國也擔心中國、俄羅斯的相關舉措可能會進一步激化地緣政治緊張局勢，美國國務院27日便宣布總統拜登將針對北極派遣首任無任所大使，國務卿布林肯特別強調，北極地區的和平穩定是美國至關重要的戰略目標，北極大使可望讓美國更加涉入北極事務，並加強與其他極區7國的互動；北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則在訪問北極地區後指出，俄羅斯已重新開放數百個蘇聯時期北極軍事基地，包含駐紮高超音速導彈，而這對北約這個30國聯盟帶來戰略挑戰。
目前北極地區豐富的自然資源讓各國競相爭取開發權，但國際間尚無對北極爭議達到共識，環北極國家主張「扇形原則」，稱地緣位置上鄰近接壤的國家對北極區享有主權，非環北極國家則對此提出抗辯，主張「國際公域論」。中國為避免環北極國家的集體質疑，論述上自稱近北極國家，外交上則採用極地雙邊外交態度，除了深化輪值北極理事會主席國的俄羅斯關係，同時也積極強化和芬蘭、丹麥、挪威等國雙邊合作，國際強權在北極的競逐隨著節節攀升的氣溫逐漸火熱化。