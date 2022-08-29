天團主唱遭4歌迷控性侵！不認帳喊冤　太太力挺腥夫

加拿大搖滾樂團「Arcade Fire」由主唱Win Butler（魏恩巴特勒）及樂手老婆Régine Chassagne（蕾姬妮沙沙尼）創立，曾拿下葛萊美、全英音樂獎等諸多國際獎項。沒想到近來魏恩被爆料他性侵粉絲，他發出聲明回應此事。
據外媒報導，日前有4名受害者爆料，指控魏恩在2016年至2020年間，迫使與他發生性行為，其中3名受害者與魏恩「有關係」的時間點，介於18歲至23歲之間，且都是他的粉絲，當時魏恩年紀是36歲至39歲。另外一名受害者（性別流動者）更聲稱，遭魏恩在2015年時性侵2次，那時他21歲，魏恩34歲，一次是在車上，一次是在自己家中。
針對此事，魏恩發出聲明回應，他直言很謝謝太太以來以來的陪伴，認了確實有婚姻以外的親密關係，但他強調不是性侵，也沒有強迫過任何人發生性關係，聲稱所有的行為都是雙方同意下發生。他還表示已經進行深切的反省，並會從錯誤中記取教訓。
太太蕾姬妮也發出聲明力挺老公，「我知道他的內心是什麼，我知道他從來沒有、也永遠不會在未經對方同意的情況下碰一個女人，他曾迷失了方向，他已經找到了回來的路。 我愛他，也愛我們共同創造的生活。」
※【NOWnews 今日新聞
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