回台投資業者產值攀升！經濟部：受惠產能移轉及轉單效應

我是廣告 請繼續往下閱讀
再者，為積極鼓勵台商回台投資，降低在中國經營的風險，政府推動為期3年「投資台灣三大方案」政策。為維持民間投資力道，且考量台商仍持續有回台投資的需求，政策受理期間已再延續3年至2024年。
根據經濟部資料顯示，自2019年推動台商回台投資至今3年多，回台的台商平均每家投資約40億元，主要多用於「購置機械設備」，回台投資業者又以「電子零組件業」居冠，電腦電子產品及光學製品業位居第二。
在266家回台投資業者中，於2021年前已完工者占31.6%，依投資類型觀察，有75.2%的業者規劃新建廠房，23.7%以擴增產線方式快速建置產能。
經濟部指出，2019年至2021年，回台廠商投資固定資產達5714億元，台商回流使國內產業鏈更加完備，帶動相關產業投資增加，加上以國內為投資重心的半導體業者投資金額屢創新高，推升2019至2021年製造業固定資產增購額較2016至2018年成長42.4%，如果扣除半導業及光電材料及元件業後，回台投資廠商轉為成長35.0%。
經濟部提到，受惠於陸續移轉部分產能回台，加上轉單效應等因素挹注，回台投資業者的產值逐年攀升，2019至2021年平均每年成長8.1%，優於整體製造業的4.6%，其中以伺服器、網路連接器、健身器材產能移轉明顯，產值表現優異。
與此同時，回台投資明顯帶動產業附加價值率提升，2020年達43.7%，較2018年增加4.7個百分點。
不僅如此，台商回流擴增產線，使人力需求大增，2019至2020年回台投資廠商僱用員工平均年成長2.1%，每人每年薪資平均年成長4.2%，表現皆高於製造業。
美中貿易戰導致全球供應鏈重組，依經濟部觀察，2019至2021年美國進口平均年增3.7%，其中以台灣、越南分別成長19.0%、27.5%，增幅最大，近3年在美進口市占率各提升0.9個及1.7個百分點，排名各前進5名、6名。
此外，台灣在台商回流持續擴增國內製造產能下，加上半導體產業具領先進階製程的優勢，近3年台灣平均每年出口成長10.1%，優於全球4.6%，以及鄰近主要國家。
根據IHS Markit資料顯示，2019至2021年全球經濟平均每年成長1.6%，而台灣4.3%優於全球，經濟成長率連續3年正成長，且高於鄰近主要國家，像是2021年日本終止連2年負成長，經濟成長率1.7%，以及南韓4.1%。
經濟部說，在美中貿易紛爭及COVID19威脅下，台商的韌性和應變能力，成為台灣經濟發展的重要動能，在過去3年中，台灣是極少數連續保持經濟成長的經濟體，未來在投資台灣3大方案延續至2024年下，可望持續挹注投資、生產的動能。