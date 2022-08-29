陳時中喊蓋「社宅4萬戶」　黃珊珊競辦：草率開選舉支票

民進黨台北市長參選人陳時中昨日宣布居住政策，拋出興建社宅4萬戶、包租代管1.5萬戶、社宅租金調降、租金補貼等四項政見。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選辦公室今（29）日表示，需要考量興建成本、財政紀律，不應該草率開支票。





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黃珊珊辦公室發言人李昀臻表示，台北市長柯文哲8年任內，台北市包括既有、興建中、及完工之社會住宅，已經完成119處、20429戶，其中由台北市都發局編列預算自行興建之社會住宅，就有50處、15849戶，而中央主導的北市社會住宅，遲至今年六月底止，僅502戶，執行力高下立判。



