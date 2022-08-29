陳時中喊蓋「社宅4萬戶」　黃珊珊競辦：草率開選舉支票

民進黨台北市長參選人陳時中昨日宣布居住政策，拋出興建社宅4萬戶、包租代管1.5萬戶、社宅租金調降、租金補貼等四項政見。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選辦公室今（29）日表示，需要考量興建成本、財政紀律，不應該草率開支票。
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黃珊珊辦公室發言人李昀臻表示，台北市長柯文哲8年任內，台北市包括既有、興建中、及完工之社會住宅，已經完成119處、20429戶，其中由台北市都發局編列預算自行興建之社會住宅，就有50處、15849戶，而中央主導的北市社會住宅，遲至今年六月底止，僅502戶，執行力高下立判。
至於包租代管戶數，陳時中提出每年增加2500戶，李昀臻質疑「試問配套措施為何？沒有誘因，包租公會憑空出現嗎？」而社宅租金調降或弱勢補貼部分，其實牽涉到當時的興建成本，有財政紀律的問題。市政府在處理這部分的問題時，是先建立「社宅永續經營」的目標下，以興建成本來計算社宅租金，另外社會局再針對弱勢給予租金補貼。所有政策都是經過計算配套而來，且考量財政紀律，而不是空口說說而已。
李昀臻指出，其實不論社宅興建或增加包租公，前期都需要很長時期的溝通及執行，顯然陳時中沒有執行過，才會認為社會住宅的進程只要彈指即可達成。
針對立委管碧玲委員表示黃珊珊擔任副市長任內，刪除北市社宅一事，李昀臻呼籲，管碧玲先去調閱當時議會針對東湖社宅的審查記錄。當時幾乎是不分黨派的議員，都對東湖社宅的預算有意見，最後更將東湖社宅的預算刪除至1000元。因此，刪除社宅預算的是議會，而非黃珊珊。若管委員覺得不妥，應先去說服黨內臺北市議員，請他們不要在議會阻擋預算才是。
李昀臻表示，興建社會住宅是臺北市政府非常重視的一項政策，不論是興建或是管理社宅，市府各單位均全力以赴，切勿為了選舉，抹煞市府同仁的辛勞，也耽誤臺北市推進社會住宅的進程。