經歷適應新規則陣痛期　羅嘉翎踢下今年國際賽首金

8月21日晚間跆拳道國手羅嘉翎、陳柏諺、莊昕璇由教練劉聰達領軍，飛往歐洲進行一個月共三站的賽事，分別是愛沙尼亞塔林公開賽、法國巴黎大獎賽以及波蘭公開賽，昨日8/28就在愛沙尼亞塔林站傳來捷報，羅嘉翎踢下今年國際賽首金，男子選手陳柏諺也以黑馬之姿奪銀！
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「新的賽制要重新適應，其實我的優勢以及原本的打法，在新賽制中反而是很吃虧的，所以我必須趕快跟教練討論，去修正自己的打法以及嘗試不同的訓練模式，換個角度，今年世大運、亞運延期對我來說，也多了一些時間可以去適應它。」
本場賽事羅嘉翎首戰在八強登場，面對到西班牙選手先失一局，但這也是她全場唯一失的一局，找回節奏後嘉翎以2:1挺進四強，四強賽事也順利以2:0踢倒另一位西班牙選手，在決賽碰頭的是2019年世大運金牌南韓選手，過程中雙方比分相當接近，但羅嘉翎仍沉著地以2:0收下勝利，收下改制後以及今年的首面金牌！
「雖然前次出國比賽表現不盡理想，回國後重新調整，真的很感謝阿達教練和其他教練團持續給我協助，也謝謝長官們和幫我加油的粉絲們！愛的力量真的不一樣🤣 接下來還有兩站，要繼續好好調整，也希望大家能繼續幫我們一起加油！」
接續登場的將會是法國巴黎大獎賽以及波蘭公開賽，目前羅嘉翎也積極參戰，提升世界排名的積分，為明年以及後年的法國奧運持續努力。