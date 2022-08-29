經歷適應新規則陣痛期　羅嘉翎踢下今年國際賽首金

8月21日晚間跆拳道國手羅嘉翎、陳柏諺、莊昕璇由教練劉聰達領軍，飛往歐洲進行一個月共三站的賽事，分別是愛沙尼亞塔林公開賽、法國巴黎大獎賽以及波蘭公開賽，昨日8/28就在愛沙尼亞塔林站傳來捷報，羅嘉翎踢下今年國際賽首金，男子選手陳柏諺也以黑馬之姿奪銀！





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