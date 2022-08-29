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中職／樂天女孩結束韓國旅　下一站樂天金鷲主場仙台！

▲樂天女孩將赴日本樂天金鷲主場表演(圖/樂天桃猿球團提供)
▲樂天女孩將赴日本樂天金鷲主場表演(圖/樂天桃猿球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-29 11:21:43

再為台灣的啦啦隊女神群爭光！樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls副隊長筠熹、成員菲菲、穎樂將前進仙台訪問並預計前往日本職棒東北樂天金鷲的主場，為樂天金鷲表演，還會參加亞洲最大國際旅展「JATA Tourism EXPO Japan 2022」為桃猿隊的合作夥伴台灣虎航站台，讓後疫情時代桃猿隊的國際交流後繼跟上。

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甫宣布訪問釜山，今日再宣布前進仙台。樂天女孩完全成為日韓職棒的最愛，在一個月內縱橫日韓，本次的赴日行程，首選搭乘球隊的贊助商台灣虎航，樂天女孩一行將在9月22日搭乘台灣虎航班機飛往東京羽田，預計9月24日及25日在「JATA Tourism EXPO Japan 2022」現身，擔任觀光宣傳大使並為台灣虎航站台，9月23日來到夢幻的樂天生命公園球場，為樂天金鷲擔任表演嘉賓，並與TOHOKU GOLDEN ANGELS一起表演，預料將掀起日本的RKG熱潮！


已經不是第一次出國演出的筠熹卻是第一次代表Rakuten Girls出國表演，她嬌嗔道：「我加入樂天女孩的時候，剛好疫情肆虐，石垣島的交流無法成行，這次又重新得到去日本演出的機會，很期待也會努力做好宣傳樂天的工作！」菲菲則是參加過與千葉羅德的石垣島交流賽，但也是第一次來到樂天生命公園球場，參加啦啦隊以來一直聽聞樂天金鷲主場摩天輪，如今終於可以踏上仙台訪問，真的很開心。穎樂在去年加入樂天女孩，在台運動節目當中表現優異，日媒對於穎樂感到非常有興趣，第一次隨官方造訪日本，穎樂表示，希望自己代表樂天桃猿展現出專業與美麗。


此行的贊助商台灣虎航表示，樂天女孩此行代表台日雙邊觀光即將熱鬧展開，台灣虎航是飛航日本最多的國際低成本航空公司，過往也乘載過許多台日球迷進行交流或是追星，期待疫情漸漸消散，儘早重返旅遊榮景。樂天女孩的人氣在台日都是上乘，這次樂天女孩的來到預料吸引相當多的日本球迷關注，期待台日職棒啦啦隊的人氣大比拚！已經準備好的筠熹說：「日本的10號隊友！樂天女孩來啦！Go Go Rakuten！」

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