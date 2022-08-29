貓熊團團、圓圓18歲了！將辦生日直播會 與民一同吃蛋糕
臺北市立動物園於明（30）日上午將為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦18歲生日慶祝活動，圓圓生日為8月30日，團團生日為9月1日，由於生日只相差兩天，每年都會一起慶祝。充滿創意的保育員們在生日前幾日就會開始著手設計製作「生日蛋糕」，蛋糕的設計理念必須兼顧「玩得開心」和「吃得營養」。今年，保育員準備的水果冰蛋糕中，特別加入了哈密瓜口味，不知道大貓熊家族對於這個新口味的蛋糕反應會如何呀？
保育員特別公開了今年水果蛋糕的食材，其中包括大貓熊家族平常比較少接觸的哈密瓜和奇異果，另外，還包括了葡萄、甘蔗、紅蘿蔔及蘋果，保育員為圓圓準備了圓形底座的蛋糕，團團則是方形底座的，充滿巧思，十分用心。動物園將於8月30日上午11:10為團團和圓圓慶生，歡迎大家可以到動物園大貓熊館或是透過網路直播一起參與，我們也在動物園官方Facebook及Hami Video【天天ㄏㄤ貓熊】免費頻道共2個平臺，同時進行【大貓熊「團團」和「圓圓」18歲生日慶祝活動】線上直播，邀請大家準時收看，一起祝福團團和圓圓生日快樂！
現在媽媽圓圓和圓寶同住，圓寶體重轉眼已經破90公斤，體型大小也和媽媽差不多了。現場民眾常常把圓寶誤認成圓圓，因為在大家的心目中，圓寶應該還是小小孩吧！？沒想到眼前的「大熊」竟是小朋友「本熊」。今年，大家還有機會看看圓寶如何和媽媽一起分享水果蛋糕囉！
前幾天在動物園臉書看到圓寶的「蠍子式」，粉絲們紛紛留言表示「太強了」！近期更有粉絲反應，觀察到姐姐圓仔的前滾翻和後滾翻，大貓熊家族成員軟Q的筋骨，總讓大家羨慕不已！9月9日中秋連假第一天，動物園將於教育中心推出首次「親子瑜珈」活動，課程包含兒童律動和親子溝通，希望讓剛開學的親子關係常保親密健康，還可以用輕鬆的方式認識動物，名額有限，報名請從速。（編輯：李惠婷）