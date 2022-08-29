疑似狼師犯行　中市教局四箭齊發追究

人本基金會指台中市政府教育局對二十多年前黃姓教師疑似性侵女學生的犯行放水一事，教育局鄭重聲明「絕無放水」，而且透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「四箭齊發」追究到底。教育局26日啟動全面普查，責成相關學校近日內以問卷方式調查黃男教過的學生、校友、在校生，是否有受到性騷擾或性侵害的情形，不漏失任一可能性，以捍衛受害者的權益。





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教育局長楊振昇說，教育局對此案積極追究到底的行動，比人本的要求更為嚴密，4月接獲檢舉送請「性別平等教育委員會」審議並籌組調查小組，積極調查及約談行動馬不停蹄。日前教育局接獲檢舉指有第二位受害者，教育局隨即於24日成立「狼師檢舉專線」擴大調查，呼籲可能的潛在受害者勇敢站出來檢舉 ，26日依法主動向檢方告發，請司法介入偵辦，力求真相、勿枉勿縱。





楊振昇指出，全面普查也啟動，今(29)天學校進一步備妥經專家學者確認的問卷調查表，近日內以雙掛號寄給該師教過的學生；黃男其他職務所任職學校，也研議以問卷全面普查校友及在校生，找出其他可能的潛在受害者，絕不放縱任何一件性平案。





至於，有特定人士及團體認為此案移交檢調，會讓難以成案的刑事案件，護航行政調查，甚至讓更多被害人不願意站出來？市府法制局長李善植指出，依刑事訴訟法241條規定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，因此教育局在進行性平調查時，若發現有犯罪嫌疑，依法本應主動向檢方告發，擴大調查範圍。





李善植強調，校園性侵案犯罪時間可能長達數年，可能不只一人被害，有些受害人之被害時間可能發生在近期，行政單位若貿然以單一被害人陳述時間已逾追訴權時效，畫地自限不請檢調偵辦，不但不合法制，也會錯失將狼師繩之以法的機會。





市府教育局擴大調查，主動請檢方介入調查，不僅要狼師負起行政責任，更應該受到法律嚴厲的制裁。個別被害人縱因事發多年後不願提告追究，但可能使犯罪嫌疑人因此逍遙法外，甚至繼續為非作歹，教育局的行政司法雙管齊下做法，才是真正的勿枉勿縱，給所有可能的受害者一個公道。



