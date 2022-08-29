雄警破台版柬寨詐騙集團　求職者慘遭拘禁、凌虐

高雄市旗山分局員警日前破獲如台版的柬埔寨詐騙集團，以彭姓男子為首的詐騙集團，專門收購銀行存簿、提款卡作為存匯詐騙民眾錢財的帳戶，甚至將人頭帳戶所有人等囚禁、監控，警方獲報後赴甲仙區一處廢棄工寮查緝，當場逮捕5名嫌犯，同時救出7名被害人，並查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒、存簿、提款卡等物等犯罪工具依法送辦，警方將持續擴大溯源偵辦。
高雄彭姓男子為首的詐騙集團，在網路張貼高薪徵才等訊息，等民眾應徵上門後，再將對方拘禁在甲仙區山上某處工寮，有被害人發覺上當想要逃跑，反遭彭男抓回凌虐，高雄市警方25日破門攻堅，當場逮捕彭姓男主嫌等5人，並查扣相關證物一批，另發現7名被害人被控制行動關在屋內，及時將7人救出。
警方調查，彭男年僅22歲以應徵工作為由吸收成員，被害人看見徵才貼文後信以為真，便與集團成員聯繫，陸續前往面試交出銀行帳戶存摺與提款卡，未料遭囚禁控制行動自由，郭男(83年次)、許男(81年次)、呂男(62年次)、賴男(82年次)、韋女(68年次)、張女(69年次)及羅男(63年次)等人都被依同樣手法，威脅配合執行詐騙款項工作。就犯下多起暴力犯罪，前年曾因缺錢買毒，與同夥涉嫌持刀搶劫藥頭，經法院審理後，今年5月被判刑7年2月確定，但彭發監時未到，被檢方發布通緝。
彭逃亡期間，以高薪等工作吸引求職者上門，之後再要求對方至銀行開戶、交出存摺、提款卡等資料，供集團收取詐得金錢等。為了避免應徵者逃跑，彭男等人還將眾人押至甲仙山區一處工寮拘禁，禁止被害人對外聯絡，等帳戶遭警示後，已無利用價值才能獲釋，拘禁最長者長達2周。
警方逮捕彭男等5名犯嫌後，當場查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒、存簿、提款卡等物等犯罪工具。警詢後，遭通緝的彭男發監執行，至於其他4名同夥，其中張姓少年移送少年法院收容，另3人檢方複訊後聲押，橋頭地院裁定許男、邱男收押，楊男2萬元交保，檢警正擴大清查有無共犯。